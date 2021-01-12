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Toda grifada! Anitta posa com look avaliado em R$ 37 mil

Poderosa exibiu peças da maison Fendi em foto publicada no Instagram ao lado de amigos em Miami, nos Estados Unidos

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 08:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2021 às 08:55
A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta posou para uma foto toda trabalhada na grife Fendi ao lado de dois amigos e surpreendeu os fãs pelo preço do modelito. 
Completo, o look da Poderosa tinha uma bolsa Mon Tresor, de R$ 21,1 mil, xale de lã, de R$ 7,8 mil, sapatos, de R$ 6,5 mil, e meia-calça, de R$ 1,6 mil. Ao todo, ela ostentou mais de R$ 37 mil em roupas e acessórios. 

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Recentemente, a cantora já havia espantado os seguidores com o look que usou em um momento ostentação em Nova York, nos Estados Unidos, um dia depois de fazer show de réveillon na Times Square. Na ocasião, usou um casaco da maison Gucci avaliado em 3,5 mil euros, algo em torno de R$ 22,3 mil. 

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