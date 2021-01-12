Toda grifada! Anitta posa com look avaliado em R$ 37 mil

Completo, o look da Poderosa tinha uma bolsa Mon Tresor, de R$ 21,1 mil, xale de lã, de R$ 7,8 mil, sapatos, de R$ 6,5 mil, e meia-calça, de R$ 1,6 mil. Ao todo, ela ostentou mais de R$ 37 mil em roupas e acessórios.

Recentemente, a cantora já havia espantado os seguidores com o look que usou em um momento ostentação em Nova York, nos Estados Unidos, um dia depois de fazer show de réveillon na Times Square. Na ocasião, usou um casaco da maison Gucci avaliado em 3,5 mil euros, algo em torno de R$ 22,3 mil.