Ator de "La Casa de Papel" diz que está "destruído" após Covid-19

O ator Miguel Herrán Crédito: Reprodução/Instagram @miguel.g.herran

Miguel Herrán, que interpreta o personagem Rio na série " La Casa de Papel " (Netflix), revelou nesta segunda-feira (11) que está com Covid-19 . Nas redes sociais, ele fez uma publicação mostrando como seu estado de saúde se deteriorou em poucos dias.

"Seis dias foram suficientes para me destruir", afirmou. "Eu não quero mais falar. Nem comer. Parei no meu momento mais construtivo e isso se tornou destrutivo. Estou desapontado comigo mesmo. Quero ser uma pessoa melhor."

Ele ainda publicou imagens de estava no dia que recebeu o diagnóstico da doença e como está agora. "Primeiro dia, assim que recebi a notícia de que deveria ficar em casa. Triste, mas feliz. Dominando as emoções", contou. "Dia 6: Não consigo controlar absolutamente nada."