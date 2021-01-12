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Ator de "La Casa de Papel" diz que está "destruído" após Covid-19

O ator, que também está no elenco de "Elite" (também da Netflix), procurou tranquilizar os fãs, que ficaram preocupados

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 07:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2021 às 07:38
O ator Miguel Herrán
O ator Miguel Herrán Crédito: Reprodução/Instagram @miguel.g.herran
Miguel Herrán, que interpreta o personagem Rio na série "La Casa de Papel" (Netflix), revelou nesta segunda-feira (11) que está com Covid-19. Nas redes sociais, ele fez uma publicação mostrando como seu estado de saúde se deteriorou em poucos dias.
"Seis dias foram suficientes para me destruir", afirmou. "Eu não quero mais falar. Nem comer. Parei no meu momento mais construtivo e isso se tornou destrutivo. Estou desapontado comigo mesmo. Quero ser uma pessoa melhor."
Ele ainda publicou imagens de estava no dia que recebeu o diagnóstico da doença e como está agora. "Primeiro dia, assim que recebi a notícia de que deveria ficar em casa. Triste, mas feliz. Dominando as emoções", contou. "Dia 6: Não consigo controlar absolutamente nada."

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O ator, que também está no elenco de "Elite" (também da Netflix), procurou tranquilizar os fãs, que ficaram preocupados. "Estou bem! É apenas uma reflexão que queria compartilhar", afirmou. "E assim vocês também veem algo no Instagram que não é neve", brincou sobre as nevascas históricas que estão sendo registradas na Espanha.

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