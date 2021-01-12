Luan Santana tira dias de descanso para compor no Espírito Santo

O artista, claro, tirou esses dias de “férias” para descansar. Mas também pretende respirar os ares capixabas para se inspirar para compor, ao menos, uma nova canção.

O último lançamento do sertanejo foi em 12 de novembro de 2020, quando ele colocou no ar em suas plataformas digitais “Um Grito Entre as Cinzas”. Recentemente, Luan também se destacou na mídia pela luta que manifestou em prol da defesa do Pantanal, vítima de diversas queimadas que degradam a região.