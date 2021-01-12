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Pedro Permuy

Luan Santana tira dias de descanso para compor no Espírito Santo

Cantor caminhou no calçadão de Camburi, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (11) sem ser reconhecido. Ele está no Estado para se inspirar para compor novas músicas

Públicado em 

12 jan 2021 às 10:18
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O cantor Luan Santana
O cantor Luan Santana Crédito: Will Aleixo/Reprodução/Instagram @luansantana
Luan Santana tira dias de descanso para compor no Espírito Santo
Luan Santana aterrissou em Vitória na tarde desta segunda-feira (11) e chegou a caminhar no calçadão de Camburi, em Vitória, sem ser reconhecido. O cantor escolheu o Espírito Santo para passar uns dias de relax, mas também para pegar inspiração para novas composições.
A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que o bonitão está hospedado em um hotel, mas pode ser que ele vá para uma mansão, sozinho, para curtir mais ainda as belezas naturais do Estado.

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O artista, claro, tirou esses dias de “férias” para descansar. Mas também pretende respirar os ares capixabas para se inspirar para compor, ao menos, uma nova canção.
O último lançamento do sertanejo foi em 12 de novembro de 2020, quando ele colocou no ar em suas plataformas digitais “Um Grito Entre as Cinzas”. Recentemente, Luan também se destacou na mídia pela luta que manifestou em prol da defesa do Pantanal, vítima de diversas queimadas que degradam a região.
Procurada, a assessoria de imprensa de Luan Santana confirmou à coluna que o sertanejo está no Espírito Santo.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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