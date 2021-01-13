Nego do Borel, Duda Reis e Lisa: entenda o caso e a polêmica da traição

Desde esta terça (12), o público vem sendo surpreendido com uma bomba atrás da outra em torno do Caso Nego do Borel. O cenário ficou ainda mais complicado depois de supostos áudios, que foram vazados, trazerem detalhes sobre uma possível traição do funkeiro com a youtuber Lisa Barcelos enquanto ele ainda era noivo de Duda Reis, de quem se separou oficialmente na última semana.
Mas a história começou, justamente, neste ponto. Assim que deixou a casa em que vivia com o cantor, Duda, também nesta terça (12). abriu o coração para falar que vivia um relacionamento abusivo e que saiu, sim, da residência de Nego por medo de uma possível reação do artista. Duda acabou decidindo abrir o jogo sobre o caso depois de o áudio da youtuber Lisa Barcelos, que até então era sua amiga, ter sido vazado na imprensa.
Pelos stories, a atriz começou compartilhando mensagens de autoajuda: "Você é incrível mesmo carregando feridas que quase ninguém sabe”, dizia uma publicação, nos stories. Em seguida, continuou: “Eu acho que a pessoa pra quem eu mais devo desculpas no mundo, sou eu mesma, por ter me submetido a certas situações que eu não merecia”. Depois, aconselhou: “Liberem o perdão sobre vocês mesmas e não se acostumem com o que te machuca”.
Em momento algum Duda menciona o nome de Nego, mas ela ainda usou o termo "abuso" em outro trecho de suas declarações pela web. “Não conseguia sair de jeito nenhum por ter muito abuso. Sem contar os xingamentos, traições, desrespeito...”.
Na sequência, a ex de Nego fez uma série longa de posts mostrando situações pelas que já tinha passado enquanto estava noiva do funkeiro e foi explicando, um a um, pequenos acontecimentos que culminaram na separação dos dois.
A YOUTUBER LISA BARCELOS
Não bastasse, nesse meio tempo surgiu o nome de Lisa Barcelos, que não hesitou em admitir que manteve, sim, um caso com Nego enquanto ele estava comprometido com a ex-amiga, Duda. A youtuber, que tem 18 anos, confirmou ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, que o áudio que vazou é real.
"O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada”, disparou Lisa ao jornalista.
Lisa ainda aproveitou a oportunidade para dizer que se arrepende de ter se envolvido com o cantor, já que era amiga de Duda. “Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco”, analisou, ainda em entrevista a Leo Dias.
Ao saber da confirmação e da declaração dada pela ex-amiga, Duda voltou à web para complementar sua série de posts com um comentário público. Em um post que falava da entrevista de Lisa, a atriz escreveu: "Claro que não se sentia confortável, né, Lisa? E os áudios que você me mandava em prantos pedindo perdão por ter sido imatura com trollagem desse cunho? Me poupe! Entrou na minha casa na cara lavada, eu recebi, te servi, te acolhi! E vocês dois confabulando e me traindo embaixo do meu nariz. Vocês se merecem".
ECOS DA POLÊMICA
Nesse meio tempo, caro leitor, você não achou que famosos e anônimos ficariam sem se manifestar sobre o caso, não é mesmo? Anitta foi uma das primeiras que decidiu ir ao Twitter para falar sobre o assunto, inclusive, porque ela é amiga de Nego.
O pai de Duda Reis, o médico Luiz Fernando Barreiros, foi outro que não se conteve e foi desabafar na internet: "Quando eu disse que foi nojento a forma como deram a notícia do término, mais uma vez, eu estava certo! Notícia com conteúdo falso sempre causa danos em alguém! Na minha profissão de médico só defendo os interesses do meu paciente! Conchavo, em minha opinião, não existe! Quem se submete a isso não está cuidando de forma honesta e verdadeira dos interesses do seu cliente! Resultado: plantaram uma mentira e agora terão que consertar, se é que possuem capacidade para isso! Não perdoo conchavos! O certo é o certo!".
Nas redes sociais, seja em memes ou reflexões, o assunto também reverberou:
Até a manhã desta quarta-feira (13), Nego do Borel não havia se manifestado diretamente sobre o caso. Nas redes sociais, sua série de postagens continuou sendo feita como se nada tivesse acontecido, mas os comentários dos posts estão desativados.