Nego do Borel, Duda Reis e Lisa: entenda o caso e a polêmica da traição

Duda Reis, Nego do Borel e Lisa Barcelos: trio envolvido em polêmica de traição e áudios vazados Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

Pelos stories, a atriz começou compartilhando mensagens de autoajuda: "Você é incrível mesmo carregando feridas que quase ninguém sabe”, dizia uma publicação, nos stories. Em seguida, continuou: “Eu acho que a pessoa pra quem eu mais devo desculpas no mundo, sou eu mesma, por ter me submetido a certas situações que eu não merecia”. Depois, aconselhou: “Liberem o perdão sobre vocês mesmas e não se acostumem com o que te machuca”.

Em momento algum Duda menciona o nome de Nego, mas ela ainda usou o termo "abuso" em outro trecho de suas declarações pela web. “Não conseguia sair de jeito nenhum por ter muito abuso. Sem contar os xingamentos, traições, desrespeito...”.

Na sequência, a ex de Nego fez uma série longa de posts mostrando situações pelas que já tinha passado enquanto estava noiva do funkeiro e foi explicando, um a um, pequenos acontecimentos que culminaram na separação dos dois.

A YOUTUBER LISA BARCELOS

Não bastasse, nesse meio tempo surgiu o nome de Lisa Barcelos, que não hesitou em admitir que manteve, sim, um caso com Nego enquanto ele estava comprometido com a ex-amiga, Duda. A youtuber, que tem 18 anos, confirmou ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, que o áudio que vazou é real.

"O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada”, disparou Lisa ao jornalista.

Lisa ainda aproveitou a oportunidade para dizer que se arrepende de ter se envolvido com o cantor, já que era amiga de Duda. “Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco”, analisou, ainda em entrevista a Leo Dias.

Ao saber da confirmação e da declaração dada pela ex-amiga, Duda voltou à web para complementar sua série de posts com um comentário público. Em um post que falava da entrevista de Lisa, a atriz escreveu: "Claro que não se sentia confortável, né, Lisa? E os áudios que você me mandava em prantos pedindo perdão por ter sido imatura com trollagem desse cunho? Me poupe! Entrou na minha casa na cara lavada, eu recebi, te servi, te acolhi! E vocês dois confabulando e me traindo embaixo do meu nariz. Vocês se merecem".

Em comentário na internet, Duda Reis se pronuncia sobre suposta traição de Nego do Borel, seu ex-noivo, com a ex-amiga Lisa Barcelos Crédito: Reprodução/Instagram

ECOS DA POLÊMICA

Nesse meio tempo, caro leitor, você não achou que famosos e anônimos ficariam sem se manifestar sobre o caso, não é mesmo? Anitta foi uma das primeiras que decidiu ir ao Twitter para falar sobre o assunto, inclusive, porque ela é amiga de Nego.

Não passo a mão na cabeça de amigo que fez besteira só porque amo. Meu papel já fiz há tempo e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações. Assim sempre será. Boa noite. — Anitta (@Anitta) January 13, 2021

O pai de Duda Reis, o médico Luiz Fernando Barreiros, foi outro que não se conteve e foi desabafar na internet: "Quando eu disse que foi nojento a forma como deram a notícia do término, mais uma vez, eu estava certo! Notícia com conteúdo falso sempre causa danos em alguém! Na minha profissão de médico só defendo os interesses do meu paciente! Conchavo, em minha opinião, não existe! Quem se submete a isso não está cuidando de forma honesta e verdadeira dos interesses do seu cliente! Resultado: plantaram uma mentira e agora terão que consertar, se é que possuem capacidade para isso! Não perdoo conchavos! O certo é o certo!".

Nas redes sociais, seja em memes ou reflexões, o assunto também reverberou:

de um lado temos o nego do borel com tudo que está acontecendo, e do outro temos a Duda Reis com tudo que está acontecendo.

sentiram a diferença? pic.twitter.com/AaQJ4P2wLb — Vargas (@Vargas_jamile1) January 13, 2021

Lisa Barcelos ligando pro #NegodoBorel pra avisar do áudio que foi vazado: pic.twitter.com/9xyyyGiHhF — ???? シ︎ (@_KetenyKeliany) January 13, 2021

Áudio expondo a traição do Nego do Borel, Anitta defendendo a Duda, Marina Ruy Barbosa se separando do marido, Grazi Massafera apagando todas as fotos com o Caio Castro pic.twitter.com/DJIyfUTNnm — Cleviston Santos (@ClevistonS) January 13, 2021

Eu esperando o povo cair em cima do Nego do Borel, como caíram na Luísa.

Mas lembrei que a metade da população é machista.

Brasileiro sendo brasileiro pic.twitter.com/4sOIL0gVfi — I want it, I got it (@aexcuseiloveyou) January 13, 2021