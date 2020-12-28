Nego do Borel diz que quer ser pai após término com Duda Reis

O cantor Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel

Segundo ele, não há nenhuma mulher grávida dele nem mesmo uma moça que poderia ser uma futura mãe de seu filho. Mas ele contou pelas redes sociais que a vontade tem apertado.

"Eu vou ter um filho, acordei com essa vontade. Já sei até o nome: Gael", disse ele pelas redes sociais.

A revelação acontece dias depois de sua separação com Duda. Os dois usaram as redes sociais na quarta-feira (23) para anunciar a decisão. Entre idas e vindas, os dois estavam juntos há quase três anos, e dessa vez decidiram colocar um ponto final definitivo na história de amor.

Ambos afirmaram que a decisão foi de comum acordo, de forma amigável e se mágoas. "A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá", escreveu Borel, através do comunicado.