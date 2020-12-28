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"Acordei com essa vontade"

Nego do Borel diz que quer ser pai após término com Duda Reis

Segundo o funkeiro, a ex-namorada 'faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e que hoje a relação se transformou em uma grande amizade'

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 09:16
O cantor Nego do Borel
O cantor Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel
Após terminar o relacionamento com Duda Reis, 18, o cantor Nego do Borel, 28, revelou ter acordado neste domingo (27) com uma grande vontade: ser pai.
Segundo ele, não há nenhuma mulher grávida dele nem mesmo uma moça que poderia ser uma futura mãe de seu filho. Mas ele contou pelas redes sociais que a vontade tem apertado.
"Eu vou ter um filho, acordei com essa vontade. Já sei até o nome: Gael", disse ele pelas redes sociais.
A revelação acontece dias depois de sua separação com Duda. Os dois usaram as redes sociais na quarta-feira (23) para anunciar a decisão. Entre idas e vindas, os dois estavam juntos há quase três anos, e dessa vez decidiram colocar um ponto final definitivo na história de amor.
Ambos afirmaram que a decisão foi de comum acordo, de forma amigável e se mágoas. "A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá", escreveu Borel, através do comunicado.
Segundo o funkeiro, a ex-namorada "faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e que hoje a relação se transformou em uma grande amizade", que ele quer que dure para sempre. Borel também desejou "toda sorte do mundo" para Reis, e afirmou que a modelo poderá sempre contar com ele.

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