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Acabou o amor

Nego do Borel e Duda Reis anunciam término e dizem que continuarão sendo amigos

Casal havia retomado a relação em abril deste ano, após separação polêmica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 17:07

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 17:07

Nego do Borel e a namorada Duda Reis
Nego do Borel e a namorada Duda Reis Crédito: Instagram/negodoborel
Nego do Borel e Duda Reis usaram as redes sociais nesta quarta-feira (23) para anunciar o término do relacionamento. Entre idas e vindas, os dois estavam juntos há quase três anos, e dessa vez decidiram colocar um ponto final definitivo na história de amor.
Ambos afirmaram que a decisão foi de comum acordo, de forma amigável e se mágoas. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá", escreveu Borel, através do comunicado.
Segundo o funkeiro, a ex-namorada "faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e que hoje a relação se transformou em uma grande amizade", que ele quer que dure para sempre. Borel também desejou "toda sorte do mundo" para Reis, e afirmou que a modelo poderá sempre contar com ele.
Já a jovem de 18 anos disse que a decisão aconteceu há uma semana. "Eu e Maycon [nome verdadeiro] decidimos, juntos, seguir caminhos diferentes", iniciou ela, através do comunicado compartilhado em suas redes sociais.
"Foram quase três anos de relacionamento, aonde existiram erros e muitos acertos tambe?m, afinal, nada e? perfeito. Sempre tentamos fazer dar certo, mas a?s vezes, caminhos tortuosos aparecem, faz parte! Quando comec?amos um relacionamento, obviamente prospectamos coisas incri?veis e que ele na?o tenha uma ruptura, mas isso aconteceu", completou Reis.
A modelo e atriz reforçou o que o ex-namorado disse sobre a amizade, e afirmou que deseja tudo de bom para ele. "Na?o vou fazer disso um circo, enta?o espero que voce?s entendam e respeitem esse momento", finalizou.

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