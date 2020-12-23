Nego do Borel e Duda Reis anunciam término e dizem que continuarão sendo amigos

Nego do Borel e a namorada Duda Reis Crédito: Instagram/negodoborel

Nego do Borel e Duda Reis usaram as redes sociais nesta quarta-feira (23) para anunciar o término do relacionamento. Entre idas e vindas, os dois estavam juntos há quase três anos, e dessa vez decidiram colocar um ponto final definitivo na história de amor.

Ambos afirmaram que a decisão foi de comum acordo, de forma amigável e se mágoas. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá", escreveu Borel, através do comunicado.

Segundo o funkeiro, a ex-namorada "faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e que hoje a relação se transformou em uma grande amizade", que ele quer que dure para sempre. Borel também desejou "toda sorte do mundo" para Reis, e afirmou que a modelo poderá sempre contar com ele.

Já a jovem de 18 anos disse que a decisão aconteceu há uma semana. "Eu e Maycon [nome verdadeiro] decidimos, juntos, seguir caminhos diferentes", iniciou ela, através do comunicado compartilhado em suas redes sociais.

"Foram quase três anos de relacionamento, aonde existiram erros e muitos acertos tambe?m, afinal, nada e? perfeito. Sempre tentamos fazer dar certo, mas a?s vezes, caminhos tortuosos aparecem, faz parte! Quando comec?amos um relacionamento, obviamente prospectamos coisas incri?veis e que ele na?o tenha uma ruptura, mas isso aconteceu", completou Reis.