Nego do Borel confirma que fez festa: 'Não foi aglomeração'

Em seguida, justificou: "Meus familiares vieram com todos os cuidados possíveis me visitar, que eu fiquei muito feliz, que foi um momento meu, que eu nasci de novo. E nesse mesmo dia vieram alguns amigos meus me visitarem, como a Anitta, meu amigo Eri [Johnson], que passou aqui para me dar um abraço, com todos os cuidados possíveis. Inclusive, quero a agradecer a eles, tiveram alguns amigos meus que vieram, não foi aglomeração, foi uma parada muito tranquila".