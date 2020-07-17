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Em meio à pandemia

Nego do Borel confirma que fez festa: 'Não foi aglomeração'

Cantor chegou a reunir amigos, como Anitta e Eri Johnson, e familiares para celebrar seu aniversário

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 08:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 08:35
O cantor Nego do Borel
O cantor Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel
Após boataria rolar solta na internet, Nego do Borel decidiu se pronunciar e confirmar que fez uma festa para comemorar seu aniversário em meio à pandemia do coronavírus. O cantor falou sobre a celebração, que contou com presença de familiares e amigos, como Anitta e Eri Johnson
"Na semana do meu aniversário eu sofri um acidente, na verdade eu nasci de novo, Papai do Céu me abençoou e me livrou quando eu cai de moto. E na mesma semana, eu estava fazendo aniversário. E, como minha família queria me ver, eu fiz uma comemoraçãozinha aqui na minha casa, que não foi, tipo, gente para caramba, aglomeração", disse o noivo de Duda Reis por meio de vídeos no Instagram. 

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Em seguida, justificou: "Meus familiares vieram com todos os cuidados possíveis me visitar, que eu fiquei muito feliz, que foi um momento meu, que eu nasci de novo. E nesse mesmo dia vieram alguns amigos meus me visitarem, como a Anitta, meu amigo Eri [Johnson], que passou aqui para me dar um abraço, com todos os cuidados possíveis. Inclusive, quero a agradecer a eles, tiveram alguns amigos meus que vieram, não foi aglomeração, foi uma parada muito tranquila". 

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