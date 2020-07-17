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Primeiro filho

Ex-BBB Petrix anuncia que será pai: 'Melhor que poderia acontecer'

O ginasta está entre os nomes apontados como possíveis participantes da nova temporada de A Fazenda (Record), que de estrear em setembro

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 07:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 07:59
O ginasta e ex-BBB Petrix Barbosa
O ginasta e ex-BBB Petrix Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @petrixbarbosa
O ginasta e ex-BBB Petrix Barbosa, 28, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (16) para anunciar que sua namorada, a modelo alemã Joline Heitmann, 20, está esperando o primeiro filho do casal. "A melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. Incomparável!", disse ele.
Petrix postou fotos e um vídeo mostrando a barriga já grande de Heitmann. Ele afirmou ainda que a novidade acontece "sem dúvida na melhor hora possível. E quando mais precisava nos trazer amor, força, muita força, e esperança". "Papai e mamãe te amam mais que tudo e mal podemos esperar para te ter nos braços."
Joline Heitmann e o ginasta e ex-BBB Petrix Barbosa: à espera do 1º filho
Joline Heitmann e o ginasta e ex-BBB Petrix Barbosa: à espera do 1º filho Crédito: Reprodução/Instagram @heitmannjoline
O ginasta está entre os nomes apontados como possíveis participantes da nova temporada de A Fazenda (Record), que de estrear em setembro. Ele esteve no Big Brother Brasil 20 e foi o segundo competidor a ser eliminado, após polêmica e acusações de importunação sexual pelos telespectadores.

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Ele chegou a prestar depoimento em uma delegacia do Rio de Janeiro na ocasião sobre um possível crime de importunação sexual contra as colegas de confinamento Bianca Andrade e Flayslane.
Ver essa foto no Instagram

I LOVE YOU BABY! ?????? This song Just got a second meaning. Weve been waiting for so long. For this special day. to announce to you that we are having a BABY! You couldnt have given me a better gift my love. We said since the beginning we are each others future. & now we are building our future as 3. our own little family. ????????? The butterflies in my tummy have turned into two tiny feet. & their Kicks remind me day by day how lucky I am to be able to build this family together with the person I love most. I love you @petrixbarbosa and our #child already so much. I can not wait to look in the babys face and see yours and my face in it. We are creating something so beautiful. I am feeling so blessed that we are able to spend this pregnancy together and you are able to feel her kicks, see her hiccups and help me going through the more difficult times in a pregnancy. Thank you! Cant wait to finally meet our baby my love. We gonna be such an amazing family and you such a good daddy. I love you ??????????????

Uma publicação compartilhada por Joline Heitmann (@heitmannjoline) em

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