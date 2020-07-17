Ex-BBB Petrix anuncia que será pai: 'Melhor que poderia acontecer'

O ginasta e ex-BBB Petrix Barbosa, 28, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (16) para anunciar que sua namorada, a modelo alemã Joline Heitmann, 20, está esperando o primeiro filho do casal. "A melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. Incomparável!", disse ele.
Petrix postou fotos e um vídeo mostrando a barriga já grande de Heitmann. Ele afirmou ainda que a novidade acontece "sem dúvida na melhor hora possível. E quando mais precisava nos trazer amor, força, muita força, e esperança". "Papai e mamãe te amam mais que tudo e mal podemos esperar para te ter nos braços."
O ginasta está entre os nomes apontados como possíveis participantes da nova temporada de A Fazenda (Record), que de estrear em setembro. Ele esteve no Big Brother Brasil 20 e foi o segundo competidor a ser eliminado, após polêmica e acusações de importunação sexual pelos telespectadores.
Ele chegou a prestar depoimento em uma delegacia do Rio de Janeiro na ocasião sobre um possível crime de importunação sexual contra as colegas de confinamento Bianca Andrade e Flayslane.