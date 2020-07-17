Ex-BBB Petrix anuncia que será pai: 'Melhor que poderia acontecer'

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I LOVE YOU BABY! ?????? This song Just got a second meaning. Weve been waiting for so long. For this special day. to announce to you that we are having a BABY! You couldnt have given me a better gift my love. We said since the beginning we are each others future. & now we are building our future as 3. our own little family. ????????? The butterflies in my tummy have turned into two tiny feet. & their Kicks remind me day by day how lucky I am to be able to build this family together with the person I love most. I love you @petrixbarbosa and our #child already so much. I can not wait to look in the babys face and see yours and my face in it. We are creating something so beautiful. I am feeling so blessed that we are able to spend this pregnancy together and you are able to feel her kicks, see her hiccups and help me going through the more difficult times in a pregnancy. Thank you! Cant wait to finally meet our baby my love. We gonna be such an amazing family and you such a good daddy. I love you ??????????????