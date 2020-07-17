TikToker Pedro Avelar, de Guarapari, se pronuncia: 'Peço perdão'

O influencer Pedro Avelar Crédito: Reprodução/Instagram @pedroavelarbr

Na tarde desta quinta (16), Pedro decidiu se pronunciar por meio de nota enviada à reportagem. Na carta, o influencer começa explicando que os comentários se tratavam de "zoeira entre chegados e seguidores" e, em seguida, também destaca que está profundamente arrependido.

"Em um diálogo informal, com amigos próximos, outros nem tanto, via Twitter, em um momento de descontração, digo, zoeira entre chegados e seguidores, claro, sem o intuito de ferir alguém, em um momento íntimo, onde se fala de tudo um pouco quando se tem intimidade, fiz declarações de cunho racistas, que neste momento de repercussão, percebi quão nocivo fui", começou.

E continuou: "Este eco agora, se transformou em reflexão, em discernimento. Não nego que fui imprudente, negligente com as palavras, irresponsável mesmo. Mas esta reprodução dos textos, de uma forma geral, fez com que eu olhasse para dentro de mim, e assim, perceber que não estou sozinho neste mundo, e que este universo pertence a todos nós, e que temos os mesmos direitos que outrem. 'O meu direito termina quando começa o do outro', e aí que percebi que extrapolei. Não ofendi só um grupo de pessoas, ofendi também meus primórdios, desacatei tudo aquilo que meus pais sempre me ensinaram: o respeito ao próximo, a individualidade, o respeitar para ser respeitado".

Crédito: Reprodução/Instagram @pedroavelarbr

Pedro também explicou que sente orgulho por ter negros na família e que nada do que os internautas leram ou ouviram falar dele, negativamente, fazem parte de sua índole. "Porém, devo deixar claro, que tudo isso não foi premeditado, ou maquinado, e que não faz parte da minha índole, não faz parte de minha família qualquer ordem de rejeição ou intolerância, sejam: indígenas, idosos, imigrantes, homossexuais, portadores de algumas limitações, negros, etc. E devo acrescentar, se isto tem alguma importância, que minha família é composta por negros, e que isto me faz muito orgulhoso, e agora, isso veio a inflar", relatou.

"Estou totalmente arrependido. Foi uma infantilidade de minha parte, não foi de forma alguma querer ofender ninguém, apesar de ter ofendido" Pedro Avelar - Influencer

O influencer também aproveitou a oportunidade para pedir perdão pelos comentários e escreveu: "Peço perdão pela minha irresponsabilidade, e agradeço não só aos que já me compreenderam, como também aos que de alguma forma, trouxeram estes fatos a superfície, fazendo que eu reconheça os meus erros, corrigi-los e adicioná-los".

Por fim, Pedro manifestou desejo de que o episódio lhe traga maturidade para que ele possa influenciar outros jovens de forma positiva. "Espero que este triste acontecimento tenha me trazido maturidade e discernimento, para que eu possa, desde já, saber conduzir meus sonhos, e quem sabe, influenciar outros jovens, ou não, a trilhar um caminho em comunhão de sentimentos. Buscando dias melhores, minhas sinceras desculpas", afirmou.