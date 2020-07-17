Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Totalmente arrependido"

TikToker Pedro Avelar, de Guarapari, se pronuncia: 'Peço perdão'

Após acusações de ofensas racistas, influencer capixaba se diz 'totalmente arrependido' e também declara que sente orgulho pelo fato de ter negros na família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 08:27

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 08:27

O influencer Pedro Avelar
O influencer Pedro Avelar Crédito: Reprodução/Instagram @pedroavelarbr
Desde a última quarta-feira (15) o nome de Pedro Avelarinfluencer de Guarapari que ficou famoso pelo seu perfil do Tik Tok, está envolvido em acusações na internet. Internautas encontraram comentários com ofensas racistas feitos pelo jovem e começaram a compartilhar os prints no Twitter.
Na tarde desta quinta (16), Pedro decidiu se pronunciar por meio de nota enviada à reportagem. Na carta, o influencer começa explicando que os comentários se tratavam de "zoeira entre chegados e seguidores" e, em seguida, também destaca que está profundamente arrependido. 
"Em um diálogo informal, com amigos próximos, outros nem tanto, via Twitter, em um momento de descontração, digo, zoeira entre chegados e seguidores, claro, sem o intuito de ferir alguém, em um momento íntimo, onde se fala de tudo um pouco quando se tem intimidade, fiz declarações de cunho racistas, que neste momento de repercussão, percebi quão nocivo fui", começou.
E continuou: "Este eco agora, se transformou em reflexão, em discernimento. Não nego que fui imprudente, negligente com as palavras, irresponsável mesmo. Mas esta reprodução dos textos, de uma forma geral, fez com que eu olhasse para dentro de mim, e assim, perceber que não estou sozinho neste mundo, e que este universo pertence a todos nós, e que temos os mesmos direitos que outrem. 'O meu direito termina quando começa o do outro', e aí que percebi que extrapolei. Não ofendi só um grupo de pessoas, ofendi também meus primórdios, desacatei tudo aquilo que meus pais sempre me ensinaram: o respeito ao próximo, a individualidade, o respeitar para ser respeitado". 
O influencer Pedro Avelar
  Crédito: Reprodução/Instagram @pedroavelarbr
Pedro também explicou que sente orgulho por ter negros na família e que nada do que os internautas leram ou ouviram falar dele, negativamente, fazem parte de sua índole. "Porém, devo deixar claro, que tudo isso não foi premeditado, ou maquinado, e que não faz parte da minha índole, não faz parte de minha família qualquer ordem de rejeição ou intolerância, sejam: indígenas, idosos, imigrantes, homossexuais, portadores de algumas limitações, negros, etc. E devo acrescentar, se isto tem alguma importância, que minha família é composta por negros, e que isto me faz muito orgulhoso, e agora, isso veio a inflar", relatou. 
"Estou totalmente arrependido. Foi uma infantilidade de minha parte, não foi de forma alguma querer ofender ninguém, apesar de ter ofendido"
Pedro Avelar - Influencer
O influencer também aproveitou a oportunidade para pedir perdão pelos comentários e escreveu: "Peço perdão pela minha irresponsabilidade, e agradeço não só aos que já me compreenderam, como também aos que de alguma forma, trouxeram estes fatos a superfície, fazendo que eu reconheça os meus erros, corrigi-los e adicioná-los". 

Veja Também

Viola Davis diz se arrepender de filme "Histórias Cruzadas"

TikToker de Guarapari chora ao pedir desculpa por ofensas racistas

Wanessa Camargo posta foto e "se despede" de mansão na Serra

Por fim, Pedro manifestou desejo de que o episódio lhe traga maturidade para que ele possa influenciar outros jovens de forma positiva. "Espero que este triste acontecimento tenha me trazido maturidade e discernimento, para que eu possa, desde já, saber conduzir meus sonhos, e quem sabe, influenciar outros jovens, ou não, a trilhar um caminho em comunhão de sentimentos. Buscando dias melhores, minhas sinceras desculpas", afirmou. 
O influencer Pedro Avelar
O influencer Pedro Avelar Crédito: Reprodução/Instagram @pedroavelarbr

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados