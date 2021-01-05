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Relacionamento abusivo

Duda Reis abandonou casa de Nego do Borel por medo, diz colunista

Ex-noiva do funkeiro teria confidenciado a amigos que cantor tinha comportamento abusivo e entregou supostas traições, segundo a colunista Fábia Oliveira

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 09:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2021 às 09:27
A atriz e influenciadora Duda Reis
A atriz e influenciadora Duda Reis Crédito: Reprodução/Instagram @dudareisb
Ao que tudo indica, Duda Reis e Nego do Borel não devem manter lá grandes amizades depois de, recentemente, terem anunciado o fim do noivado. 
Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a jovem inclusive saiu fugida da casa do cantor porque tinha medo de uma possível reação do funkeiro. 
De acordo com a publicação, Duda saiu da casa apenas com o cachorro nas mãos e terminou a relação por telefone. Os pertences, roupas e outros objetos pessoais da influencer teriam sido deixados para trás, na residência do ex-noivo, como conta Fábia Oliveira. 

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Fábia Oliveira também destaca que a decisão de Duda de pôr fim no relacionamento dessa forma tem a ver com descoberta de traições e de comportamento abusivo na relação por parte do artista

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