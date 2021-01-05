Duda Reis abandonou casa de Nego do Borel por medo, diz colunista

Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a jovem inclusive saiu fugida da casa do cantor porque tinha medo de uma possível reação do funkeiro.

De acordo com a publicação, Duda saiu da casa apenas com o cachorro nas mãos e terminou a relação por telefone. Os pertences, roupas e outros objetos pessoais da influencer teriam sido deixados para trás, na residência do ex-noivo, como conta Fábia Oliveira.