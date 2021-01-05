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Inteiraça aos 65 anos!

Após divulgar morte, família diz que Tanya Roberts está viva

A atriz Tanya Roberts, de 65 anos de idade, atingiu o auge da fama após participar do filme de James Bond 007 Na Mira dos Assassinos (1985)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jan 2021 às 09:07

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 09:07

A atriz Tanya Roberts
A atriz Tanya Roberts Crédito: Reprodução/Instagram @movies_movies_and_more
Depois de divulgar a morte da atriz Tanya Roberts, conhecida também por sua participação no filme de James Bond 007 Na Mira dos Assassinos (1985), a família e o representante da atriz voltaram atrás e disseram que ela segue viva, aos 65 anos.
O assessor chegou a enviar um comunicado para a imprensa americana, que repercutiu a notícia em diversos sites especializados e jornais, inclusive pelo TMZ, que deu a primeira nota. O assessor havia confirmado ao site que Roberts havia morrido no domingo, 3, depois de ter um mal súbito em casa na véspera de Natal - informações passadas a ele pelo marido da atriz. Ela está internada no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.
O comunicado divulgado tinha inclusive uma citação do marido, Lance: "conforme eu a segurei nos seus últimos momentos, ela abriu os olhos". O assessor agora afirma que o marido realmente havia acreditado que ela havia morrido, mas nesta segunda-feira, 4, Lance recebeu uma ligação do hospital dizendo que a atriz continua viva.

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Ele estava dando uma entrevista no momento da ligação (assista ao vídeo clicando aqui).
Segundo a imprensa americana, a atriz segue internada na UTI do hospital e seu estado de saúde é bastante delicado.

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