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Viagem misteriosa

"BBB 21": Flavia Pavanelli desativa Twitter após sumiço e polêmica

Internautas apontaram que a influenciadora estaria confinada para participar do reality da Globo após ela postar que estava arrumando as malas para viagem sem dar mais explicações

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 08:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2021 às 08:59
A atriz e influenciadora Flávia Pavanelli
A atriz e influenciadora Flávia Pavanelli Crédito: Reprodução/Instagram @flaviapavanelli
A atriz e influenciadora Flavia Pavanelli, 22, está cotada para ser uma das novas participantes do BBB 21 (Globo). Um vídeo publicado neste domingo (3) em que arrumava as malas sem dizer para onde iria acendeu os rumores de que entrará na competição.
No Twitter, o nome dela foi parar entre os assuntos mais comentados. E por conta disso ela desativou a rede social na tarde desta segunda-feira (4).
Dentre os comentários, aqueles em que apoiavam a entrada dela na casa e outros que diziam achar engraçado acompanhar a atriz no reality já que teoricamente já seria rica. Inclusive, ela acaba de ganhar de Natal um carro avaliado em mais de R$ 500 mil.
Faltam pouco mais de três semanas para o começo da 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo). O reality show, que tem estreia marcada para o dia 25, vai voltar a confinar dois times, um de anônimos e outro de famosos. A ideia é repetir a dinâmica que deu certo no BBB 20.
O programa deve anunciar os seus participantes na próxima sexta-feira (8), já que as redes sociais do programa estão fazendo mistério com essa data. Além disso, coincide com o tempo de tempo de pré-confinamento que eles terão de fazer antes de entrar da casa para evitar a propagação da Covid-19 entre eles.
O nome de Flavia se junta a outros que estão sendo especulados na atração. Diversos são os nomes que circulam nas listas da internet, com maior ou menor níveis de confiabilidade. O jornal Folha de S.Paulo reuniu alguns dos mais citados e que têm mais chances de realmente aparecerem na lista final.

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Carla Diaz e Fiuk, que estão na reprise de "A Força do Querer", são dois dos mais cotados, assim como Carol Macedo, que está na reexibição de "Malhação - Viva a Diferença". Outros nomes que apareceram com força são o do cantor Gustavo Mioto, o do humorista Rafael Infante, do Porta dos Fundos, e da influenciadora digital Camilla de Lucas (veja outros na galeria).
Por outro lado, o diretor de núcleo do programa, Boninho, já negou a participação que algumas pessoas que eram muito comentadas, como a ex-vice Miss Bumbum Andressa Urach, as atrizes Luana Piovani e Roberta Rodrigues e as gêmeas do nado sincronizado Bia e Branca Feres. Mariana Rios, que também foi apontada como estando no elenco, negou a informação nas redes sociais.

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