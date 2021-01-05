Jogadora Marta fica noiva de zagueira americana: "Juntas"

A jogadora Marta e a noiva, a zagueira americana Toni Deion Crédito: Reprodução/Instagram @martavsilva10

A jogadora Marta, 34, está noiva da zagueira americana do mesmo time Toni Deion, 30. A notícia foi divulgada por elas mesmas nas redes sociais.

"Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas", escreveu a jogadora seis vezes eleita a melhor do mundo. À revista Vogue, Marta confirmou que pretende se casar com a atleta, mas evitou dar maiores detalhes com relação ao pedido e onde e quando seria a cerimônia.

Toni Deion atualmente joga no Orlando Pride da National Women's Soccer League. Ela também compartilhou uma sequência de fotos para mostrar que estão felizes da vida. O anel tem um diamante oval.

Vários famosos comentaram a publicação com mensagens positivas, tais como Ivete Sangalo, os jogadores da seleção masculina Casemiro e Marcelo e a atriz Letícia Colin.

Em agosto de 2019, Marta resolveu fazer uma homenagem nas redes sociais à zagueira do time do Orlando Toni. Ela acabava de receber o diagnóstico positivo para câncer de mama. A atleta teve de se afastar dos gramados e já começou o tratamento.

"Você é guerreira e irá voltar mais forte do que nunca", publicou a atleta da seleção canarinho ao relembrar um gol feito pela jogadora.