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Jogadora Marta fica noiva de zagueira americana: "Juntas"

No Instagram, brasileira fez um post com fotos de um ensaio do casal e legendou o post se declarando para a amada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2021 às 08:52

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 08:52

A jogadora Marta e a noiva, a zagueira americana Toni Deion
A jogadora Marta e a noiva, a zagueira americana Toni Deion Crédito: Reprodução/Instagram @martavsilva10
A jogadora Marta, 34, está noiva da zagueira americana do mesmo time Toni Deion, 30. A notícia foi divulgada por elas mesmas nas redes sociais.
"Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas", escreveu a jogadora seis vezes eleita a melhor do mundo. À revista Vogue, Marta confirmou que pretende se casar com a atleta, mas evitou dar maiores detalhes com relação ao pedido e onde e quando seria a cerimônia.
Toni Deion atualmente joga no Orlando Pride da National Women's Soccer League. Ela também compartilhou uma sequência de fotos para mostrar que estão felizes da vida. O anel tem um diamante oval.

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Vários famosos comentaram a publicação com mensagens positivas, tais como Ivete Sangalo, os jogadores da seleção masculina Casemiro e Marcelo e a atriz Letícia Colin.
Em agosto de 2019, Marta resolveu fazer uma homenagem nas redes sociais à zagueira do time do Orlando Toni. Ela acabava de receber o diagnóstico positivo para câncer de mama. A atleta teve de se afastar dos gramados e já começou o tratamento.
"Você é guerreira e irá voltar mais forte do que nunca", publicou a atleta da seleção canarinho ao relembrar um gol feito pela jogadora.
Em depoimento emocionado, Toni contou sobre o drama que vivia. "Como você pode ou não saber até agora, um mês atrás eu fui diagnosticado com câncer de mama. Receber esta notícia virou meu mundo de cabeça para baixo. Ir treinar e se preparar para os jogos às vezes era uma luta, mantendo esse segredo, enquanto tentava navegar pelos meus próximos passos. Meus companheiros de equipe, treinadores, amigos e familiares foram muito importantes durante esse período", escreveu a atleta nas redes sociais.

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