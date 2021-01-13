Nego do Borel confirma traição e comenta acusações de Duda Reis

O cantor Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel

"Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público", afirmou o cantor, que também falou sobre a informação de que teria traído Duda com a influenciadora Lisa Barcelos.

"Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe em público antes para não expor terceiros. Mas, além disso, têm saído muitas mentiras a meu respeito. Coisas que têm me deixado triste, mas não vou ficar aqui discutindo e, sim, provar a minha inocência", disse.

Em seguida, Nego do Borel continuou: "Quanto ao posicionamento da minha ex, é, de fato, algo que me surpreende. Tenho também o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas, que, ao contrário do que vem sendo feito por aí, não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher".

"Por questão de princípios, é algo que não faria com ela, assim como não faria com nenhuma outra mulher. A não ser que seja extremamente necessário. Em breve me pronunciarei e contarei toda a verdade", concluiu.

Recentemente, Duda Reis publicou uma série de stories falando sobre o seu namoro com Nego do Borel. Os dois eram noivos até o mês de dezembro de 2020, quando o relacionamento chegou ao fim.

Em um deles, compartilhou mensagens de uma conhecida que teria encontrado o artista bêbado em uma festa tendo relações com outra mulher.

"Eu vou expor porque sei que é verdade. Essa menina é uma conhecida minha, temos várias amigas em comum e ela veio me contar hoje o que aconteceu. Nesse dia, fui passada a perna (pra variar) e o bonitão [Nego do Borel] nas festinhas, comprometido e com várias mulheres", afirmou Duda Reis.

"Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo para vocês. Verbais, chantagens emocionais, sentia medo mesmo, medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone (...) Eles não mudam e nunca vão mudar, só mudam de presa".

"Quem passa pano pra abusador é conivente, sim. Sinto muito, espero que não mexam comigo porque vou ter que dar um depoimento imenso do que eu passei em três anos e não conseguia sair de jeito nenhum por ter muito abuso. Sem contar os xingamentos, traições, desrespeito, etc.", continuou.

Duda Reis se pronunciu sobre a relação com Nego do Borel após o vazamento de um áudio em que Lisa Barcelos conta detalhes de momentos íntimos que viveu com o cantor enquanto ele estava comprometido. Com a repercussão, a influenciadora confirmou a traição.

"O áudio é verdadeiro e não foi uma 'trollagem'. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, como pessoa pública, assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso", disse Lisa ao colunista Leo Dias.