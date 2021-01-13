Lexa sensualiza no clipe de “Quase Lá”, parceria com Sorriso Maroto

A cantora Lexa lançou nesta quarta-feira (13) o clipe do single “Quase Lá”, fruto de uma parceria com o grupo Sorriso Maroto. No vídeo, a musa aparece sensualizando ao lado de Bruno Cardoso, que é o atual vocalista do grupo de pagode. A letra da música deixa explícita a ansiedade de um casal para se reencontrar.
O single "Quase Lá" é a faixa mais romântica do álbum "Lexa", projeto lançado em setembro de 2020 pela Som Livre. O clipe traz Lexa e Bruno no papel de um casal ansioso pelo próximo encontro. Com uma estética que relembra a atmosfera e as cores de uma Miami Beach dos anos 70, a produção do audiovisual tem direção de João Monteiro e apostou majoritariamente em tons pastéis, com destaque para a cor rosa, potencializando o clima proposto.