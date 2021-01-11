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Thiaguinho MT aposta em novo single em brega funk para ser hit do verão

O single “Ela Desce, Ela Joga”, lançado na última sexta-feira (8), já está disponível nos aplicativos de música e o clipe pode ser conferido no YouTube

Publicado em 

11 jan 2021 às 16:34

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:34

Thiaguinho MT em foto durante gravação do clipe de
Thiaguinho MT em foto durante gravação do clipe de "Ela desce, ela joga" Crédito: Divulgação/Erik Maciel - Nobru Filmes
Se o objetivo é se sacudir e curtir uma batida dançante, se prepare! Com a intenção de bombar um novo hit neste verão, Thiaguinho MT, que é autor de “Tudo OK” – uma das músicas mais tocadas em 2020 nas plataformas de streaming –, lançou na última sexta-feira (8) o single “Ela Desce, Ela Joga”. O brega funk já está disponível nos aplicativos de música e o clipe também pode ser conferido.
De acordo com a assessoria de imprensa do artista, Thiaguinho MT sempre teve o cuidado em contar sobre a vida de solteiro enaltecendo o lado feminino. E é isso que ele faz em seu novo single. Aperte o play e confira:
Em sua nova música de trabalho, Thiaguinho MT escreve sobre uma garota que mentiu para os pais dizendo que iria para a casa das amigas, mas foi para a balada: “Ela tomou Whiskey Red, Red Bull deu asas / Ela tá soltinha, quente igual pimenta / Virou duas doses, tá num grau da hora / No brega funk ela se joga”. No clipe, o artista ainda encena um rapaz que se diverte com a felicidade da mulher.
“Ela Desce, Ela Joga” tem a assinatura do produtor Umberto Tavares, que está por trás de muitos funks de sucesso, como "Show das Poderosas", "Bang" e "Sua Cara", da Anitta; "Hoje" e "Não Quero Mais", da Ludmilla; e hits gravados por Kevinho (“Terremoto”), Nego do Borel (“Não me Deixe Sozinho”) e outros artistas.

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