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Barões, Safadão e Gusttavo Lima: 10 músicas que estão bombando neste verão

Com ajuda da Rádio Litoral FM, da Rede Gazeta, e das listas das mais ouvidas nas plataformas de streaming, o Divirta-se listou 10 hits que são as apostas para serem as mais "estouradas" da estação mais quente do ano. Confira!

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 17:48

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

08 jan 2021 às 17:48
Os cantores Barões da Pisadinha, Gusttavo Lima e Wesley Safadão
Os cantores Barões da Pisadinha, Gusttavo Lima e Wesley Safadão Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Se teve uma coisa que o capixaba fez para se distrair e relaxar em casa durante a pandemia da Covid-19 foi apostar nas playlists animadas, que vão de músicas selecionadas para faxinar a casa a outras listas para momentos de descontração. E com a chegada da estação mais quente do ano, alguns hits ganharam força e estão bombando nas rádios e plataformas de streaming. O Divirta-se listou as 10 músicas que prometem "estourar" neste verão.
“A pisadinha, o ritmo, já está bombando! Já é o que as pessoas mais estão pedindo para ouvir e escutando nesta temporada”, diz, categoricamente, Tiago Silvares, analista musical da Rádio Litoral FM.

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E os dados não mentem: na lista das mais tocadas nos primeiros dias de 2021 do Spotify, por exemplo, o sertanejo surge como um dos mais ouvidos pelos internautas. Junto do ritmo, funk, pagode, acústico e pop estão entre as preferências dos brasileiros na plataforma de áudio.
“Nas principais plataformas digitais esse indicador da pisadinha ser a grande pedida aparece e você observa que sempre encabeçam os rankings os Barões da PisadinhaTierry, o próprio Zé Vaqueiro...”, completa.

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No mesmo ranking, divulgado pelo Spotify na internet, Gusttavo Lima surge como mais ouvido com “Espetinho” antes de “Recairei”, dos Barões da Pisadinha. A terceira música mais ouvida é “Bandida”, de Pabllo Vittar e Pocah, e o Imperador reaparece na quarta posição com “De Menina Pra Mulher”. 
Outra que está em alta é “Ele é Ele, Eu Sou Eu", de Wesley Safadão com participação dos Barões da Pisadinha. Com ajuda da Rádio Litoral FM, da Rede Gazeta, e das listas das mais ouvidas nas plataformas de streaming, o Divirta-se listou 10 hits que são as apostas para serem as mais "estouradas" da estação mais quente do ano. Confira!

1- “TÁ ROCHEDA” – BARÕES DA PISADINHA

2- “RITA” – TIERRY

3- “AMOR OU LITRÃO” – MILA, MENOR NICO E PETTER FERRAZ

4- “FIGURINHA” – DOUGLAS E VINÍCIUS COM PARTICIPAÇÃO DE MC BRUNINHO

5- “LETÍCIA” – ZÉ VAQUEIRO

6- “ELE É ELE, EU SOU EU” – WESLEY SAFADÃO COM PARTICIPAÇÃO DOS BARÕES DA PISADINHA

7- “ROMANCE DESAPEGADO” – CONDE DO FORRÓ

8- “MISTURADOS” – DILSINHO

9- “A GENTE FEZ AMOR” – GUSTTAVO LIMA

10- “BASTA VOCÊ ME LIGAR” – BARÕES DA PISADINHA

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