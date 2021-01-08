Barões, Safadão e Gusttavo Lima: 10 músicas que estão bombando neste verão

Se teve uma coisa que o capixaba fez para se distrair e relaxar em casa durante a pandemia da Covid-19 foi apostar nas playlists animadas, que vão de músicas selecionadas para faxinar a casa a outras listas para momentos de descontração. E com a chegada da estação mais quente do ano, alguns hits ganharam força e estão bombando nas rádios e plataformas de streaming. O Divirta-se listou as 10 músicas que prometem "estourar" neste verão.
“A pisadinha, o ritmo, já está bombando! Já é o que as pessoas mais estão pedindo para ouvir e escutando nesta temporada”, diz, categoricamente, Tiago Silvares, analista musical da Rádio Litoral FM.
E os dados não mentem: na lista das mais tocadas nos primeiros dias de 2021 do Spotify, por exemplo, o sertanejo surge como um dos mais ouvidos pelos internautas. Junto do ritmo, funk, pagode, acústico e pop estão entre as preferências dos brasileiros na plataforma de áudio.
“Nas principais plataformas digitais esse indicador da pisadinha ser a grande pedida aparece e você observa que sempre encabeçam os rankings os Barões da Pisadinha, Tierry, o próprio Zé Vaqueiro...”, completa.
No mesmo ranking, divulgado pelo Spotify na internet, Gusttavo Lima surge como mais ouvido com “Espetinho” antes de “Recairei”, dos Barões da Pisadinha. A terceira música mais ouvida é “Bandida”, de Pabllo Vittar e Pocah, e o Imperador reaparece na quarta posição com “De Menina Pra Mulher”.
Outra que está em alta é “Ele é Ele, Eu Sou Eu", de Wesley Safadão com participação dos Barões da Pisadinha. Com ajuda da Rádio Litoral FM, da Rede Gazeta, e das listas das mais ouvidas nas plataformas de streaming, o Divirta-se listou 10 hits que são as apostas para serem as mais "estouradas" da estação mais quente do ano. Confira!