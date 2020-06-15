Playlists de faxina na quarentena bombam na web: Limpando rapidinho

Lucy Mizael, personal organizer e nova colunista de A Gazeta Crédito: Mônica Zorzanelli

Lucy Mizael, personal organizer e colunista de A GAZETA , não pensou duas vezes antes de começar a cantar A Luz de Tieta, de Caetano Veloso, assim que foi questionada pela reportagem sobre músicas que ela mesma gosta de ouvir enquanto está arrumando a casa. Eta, eta, eta, eta / É a lua, é o sol é a luz de Tieta, eta, eta, chegou a cantarolar ela.

E não pense você, caro leitor, que ela é a única. As playlists para fazer aquela faxina estão bombando na web e não têm sido poucas as pessoas que estão compartilhando momentos com vassoura em punho pelas redes sociais.

Em meio ao isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus no Brasil, a atividade doméstica virou passatempo de muitos confinados. Em abril, a Deezer realizou uma pesquisa com mais de 11 mil pessoas em oito países diferentes, incluindo o Brasil, que revelou que mais da metade dos entrevistados estão ouvindo mais música na quarentena. Além disso, 43% dos brasileiros ouviram podcasts pela primeira vez no mesmo período, confidencia Marcos Swarowsky, diretor-geral da Deezer no Brasil, ao Divirta-se.

Segundo ele, atualmente, o aplicativo de músicas tanto observa o aumento do consumo quanto o hábito do usuário sofrer mudança. Após o choque das primeiras semanas do isolamento, temos visto a curva de consumo subir e com hábitos diferentes, como a de novos usuários na plataforma. Um aumento em média de 30% em relação ao que tínhamos antes da quarentena, reitera.

Para Lucy, o número não causa tanta surpresa, já que ela, que também presta serviços como facilitadora doméstica, vê que a clientela, cada vez mais, lança mão desses recursos para fazer a experiência da arrumação ficar mais prazerosa. Como eu, todo mundo tem que conciliar trabalho, manutenção da casa, fazer aquela limpeza diária para evitar o acúmulo. As faxinas mesmo ficam cada vez mais espaçadas, começa.

Em seguida, continua: Para me manter motivada, eu ando escutando o próprio Caetano Veloso, Maria Bethânia, Elis Regina... Eu ouvia minha mãe ouvindo essas músicas e tive essa fase. Mas também gosto de colocar Rihanna, Ludmilla, Anitta... Essas músicas animam muito e a gente vai limpando rapidinho.

PARA OUVIR

Sabendo do nicho, as empresas de streaming como o Spotify e a própria Deezer fazem playlists próprias para animar a faxina. Inclusive, saiba que até revistas especializadas em decoração como a "Casa e Jardim" investem na ideia há tempos.