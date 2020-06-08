Em 24h, música de ex- BBB Flay e Barbara Labres tem quase 1 milhão de plays

O mais recente lançamento de Bárbara Labres com a ex-BBB Flayslane, Beat Gostosinho, bateu 800 mil plays nas primeiras 24h de lançamento nas plastaformas digitais. O beat e toda a produção musical é da Bárbara, enquanto a letra foi uma junção de ideias suas com as da ex-sister.
A gravação foi feita no estúdio U.M Music, do produtor Umberto Tavares. O clipe, que foi gravado remotamente e respeitando o isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus, contou ainda com a participação de grandes influencers como Bianca Andrade, a Boca Rosa, Gkay, Hariany, Tainá Costa e Lucas Guedez.
2020 tem sido um ano diferente e de novos projetos para Bárbara, que além de tocar como DJ, começou a produzir suas primeiras músicas. Ela tem como objetivo colocar no mundo uma música por mês, cada uma delas em parceria com cantores de diferentes estilos.
Seu primeiro lançamento, "Hoje É Rave" foi em parceria com Mc WM e conta com quase 1 milhão e meio de plays só no Spotify e 4,5 milhões de visualizações no YouTube, seguido por Dona do Rolê, em parceria com Morcego, que chegou a mais de meio milhão de ouvintes no Spotify. Por fim, Quer Saber por Quê?, com MC Rebecca e Gabily, com mais de 2 milhões de streams.