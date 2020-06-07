Internautas da TV Gazeta escolhem 'Salve Jorge' para reprisar na quarentena

Quem não lembra da frases "Tu tá metida com droga, morena?", que chegou a virar meme, ganhando vários vídeos e paródias na internet? Pelo visto, o capixaba também se recorda, tanto que espera revê-la (o mais breve possível, por favor!) na telinha da Rede Globo.
Os internautas, frenéticos e noveleiros de mão-cheia, citaram mais de 130 folhetins (!), ultrapassando os 600 votos. Entre os pitacos, há escolhas trashs, como a malfadada "O Beijo do Vampiro" (2002), e clássicos eternos, como as deliciosas "Feijão Maravilha" (1979) e "Locomotivas" (1977).
"Como assim, 'O Beijo do Vampiro' um fracasso?", deve estar se perguntando. Explico... Para quem adora a trama de Antônio Calmon, uma espécie de "Vamp" que deu errado, veja o que os veternos Júlia Lemmertz e Tarcísio Meira precisaram se submeter durante as gravações e tire as suas próprias conclusões! Tarcísio, inclusive, está visivelmente desconfortável nessa foto.
Venenos à parte, vamos falar da vitória de "Salve Jorge". Exibida de outubro de 2012 a maio de 2013, a trama, que não chegou a ser sucesso incontestável de audiência (registrando média de 34 pontos após o final de sua exibição), trouxe os temas polêmicos sempre presentes nas histórias da autora de "O Clone" e "Barriga de Aluguel".
O tráfico internacional de pessoas era o principal mote. Aqui, Nanda Costa (uma atriz apenas razoável na época) é Morena, moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ela recebe uma proposta para trabalhar na Turquia e, ao chegar ao país, percebe que foi traficada, passando a lutar para livrar-se da máfia e ver presa a chefe da gangue no Brasil, Lívia Marine (Claudia Raia, em atuação brilhante como uma vilã canastrona).
Nem precisa dizer que personagens fortes sempre rendem muito bafafá. "Salve Jorge", inclusive, foi campeão quando o assunto é briga. Foram incontáveis passagens de socos, "cabelos agarrados" e coisas afins... Veja um vídeo abaixo trazendo uma compilação desse fuzuê.
Thammy Miranda, que estava começando a fazer a transição de gênero, brilhou com uma policial que precisava se vestir de mulher para uma investigação na Turquia. Na época da exibição, as cenas do ator dançando como uma stripper fizeram muito sucesso.
Em março deste ano, após uma campanha nas redes sociais pedindo a volta de "Salve Jorge" (sim, realmente existiu), o ator afirmou que também gostaria de rever a história na "plim plim".
SELEÇÃO
A enquete da TV Gazeta foi uma brincadeira para saber qual folhetim os capixabas desejam ver nas noites da Vênus Platinada. A pesquisa, obviamente, não vai refletir nas escolhas futuras da emissora carioca.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, e com a impossibilidade de seguir as gravações das novelas que estavam em cartaz, a Rede Globo optou por reprises. Para a surpresa de todos, incluindo a própria empresa, "Totalmente Demais", "Fina Estampa", "Êta Mundo Bom" e "Malhação - Viva a Diferença" estão batendo recordes de audiência, cifras bem superiores aos programas inéditos, com uma média acima de 33 pontos.
Participante da enquete criada pela TV Gazeta, a dona de casa Dalva Passamani é uma das que "votaram" para o retorno de "Salve Jorge", que contou com 57 votos na pesquisa pelas redes sociais.
"Sou fã de Cláudia Raia e gostei muito do seu papel como a vilã Lívia. Apesar do tema pesado (o tráfico de mulheres), houve muitas cenas engraçadas, feitas com muito bom humor, como as que traziam a Thammy vivendo a policial Jô. Lembro até hoje", destaca.
Quem disse que homem não vê novela? Vê sim, e ainda vota na enquete da TV Gazeta. "Assisto todas as que estão sendo exibidas. Até sou assinante da Globoplay, para ver quando não consigo conferir ao vivo", detalha o autônomo Júlio Massad.
Sua escolhida na votação foi"Império", trama de Aguinaldo Silva exibida em 2014. "Gosto da história. Conta a vida de um homem que venceu pela sorte e pela persistência. O Brasil precisa de mais pessoas assim", profetiza.
Abaixo, preparamos um TOP 10 das novelas mais votadas pela enquete. Divirta-se e dê os seus pitacos. Os folhetins realmente mereceram?
A Padroeira (2002)
Trama de Glória Perez, exibida de 22 de outubro de 2012 a 18 de maio de 2013. Teve 57 votos.
Trama de Ivani Ribeiro, exibida de 11 de abril a 22 de outubro de 1994. Contou com 32 votos.
Trama de Glória Perez (adorada pelos internautas, pelo visto), exibida de 14 de março a 5 de novembro de 2005. Teve 27 votos.
Trama de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira. Exibida de 26 de junho de 2000 a 9 de março de 2001. Total de 26 votos.
Trama de Cassiano Gabus Mendes, um gênio da dramaturgia. Exibida de 13 de fevereiro a 15 de setembro de 1989. Teve 25 votos.
Novela de Antônio Calmon. Exiboda de 15 de julho de 1991 a 8 de fevereiro de 1992. Total de votos: 24.
Novela de Benedito Ruy Barbosa. Exibida de 17 de junho de 1996 a 14 de fevereiro de 1997. Total de votos: 23.
Folhetim de Ivani Ribeiro. Exibida de 15 de abril a 19 de outubro de 1985. Recebeu 19 votos.
A novela de Walcyr Carrasco teve 17 votos na enquete. Foi exibida de 8 de setembro de 2003 a 7 de maio de 2004.
Novela de Walcyr Carrasco. Foi exibida na Rede Globo de 18 de junho de 2001 a 22 de fevereiro de 2002 e recebeu 14 votos.