Internautas da TV Gazeta escolhem 'Salve Jorge' para reprisar na quarentena

"Salve Jorge", novela de Glória Perez Crédito: Rede Globo

Quem não lembra da frases "Tu tá metida com droga, morena?", que chegou a virar meme, ganhando vários vídeos e paródias na internet? Pelo visto, o capixaba também se recorda, tanto que espera revê-la (o mais breve possível, por favor!) na telinha da Rede Globo.

"Salve Jorge", trama policialesca de Glória Perez que venceu uma enquete promovida pela TV Gazeta, no Não captou a mensagem? Explico: o bordão faz parte da novela, trama policialesca de Glória Perez que venceu uma enquete promovida pela TV Gazeta, no Instagram e no Facebook , que perguntava: Qual novela vocês querem ver de novo?

Os internautas, frenéticos e noveleiros de mão-cheia, citaram mais de 130 folhetins (!), ultrapassando os 600 votos. Entre os pitacos, há escolhas trashs, como a malfadada "O Beijo do Vampiro" (2002), e clássicos eternos, como as deliciosas "Feijão Maravilha" (1979) e "Locomotivas" (1977).

"Como assim, 'O Beijo do Vampiro' um fracasso?", deve estar se perguntando. Explico... Para quem adora a trama de Antônio Calmon, uma espécie de "Vamp" que deu errado, veja o que os veternos Júlia Lemmertz e Tarcísio Meira precisaram se submeter durante as gravações e tire as suas próprias conclusões! Tarcísio, inclusive, está visivelmente desconfortável nessa foto.

Júlia Lemmertz, como a vampira Marta Mora, e Tarcísio Meira, de dentes afiados, como o vampirão Bóris, em "O Beijo do Vampiro", de 2002 Crédito: Rede Globo

Venenos à parte, vamos falar da vitória de "Salve Jorge". Exibida de outubro de 2012 a maio de 2013, a trama, que não chegou a ser sucesso incontestável de audiência (registrando média de 34 pontos após o final de sua exibição), trouxe os temas polêmicos sempre presentes nas histórias da autora de "O Clone" e "Barriga de Aluguel".

O tráfico internacional de pessoas era o principal mote. Aqui, Nanda Costa (uma atriz apenas razoável na época) é Morena, moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ela recebe uma proposta para trabalhar na Turquia e, ao chegar ao país, percebe que foi traficada, passando a lutar para livrar-se da máfia e ver presa a chefe da gangue no Brasil, Lívia Marine (Claudia Raia, em atuação brilhante como uma vilã canastrona).

Nem precisa dizer que personagens fortes sempre rendem muito bafafá. "Salve Jorge", inclusive, foi campeão quando o assunto é briga. Foram incontáveis passagens de socos, "cabelos agarrados" e coisas afins... Veja um vídeo abaixo trazendo uma compilação desse fuzuê.

Thammy Miranda, que estava começando a fazer a transição de gênero, brilhou com uma policial que precisava se vestir de mulher para uma investigação na Turquia. Na época da exibição, as cenas do ator dançando como uma stripper fizeram muito sucesso.

Thammy precisou de vestir de mulher em cena da novela "Salve Jorge" Crédito: Reprodução/Rede Globo

Em março deste ano, após uma campanha nas redes sociais pedindo a volta de "Salve Jorge" (sim, realmente existiu), o ator afirmou que também gostaria de rever a história na "plim plim".

Bem que poderiam reprisar, né?



Salve Jorge — Thammy Miranda (@ThammyReal) March 16, 2020

Gente, Salve Jorge como um dos assuntos mais comentados do Twitter ? pic.twitter.com/dWCGuMCvUb — Thammy Miranda (@ThammyReal) March 16, 2020

SELEÇÃO

A enquete da TV Gazeta foi uma brincadeira para saber qual folhetim os capixabas desejam ver nas noites da Vênus Platinada. A pesquisa, obviamente, não vai refletir nas escolhas futuras da emissora carioca.

"Totalmente Demais" volta à programação da Rede Globo Crédito: Divulgação/Rede Globo

Por conta da pandemia do novo coronavírus, e com a impossibilidade de seguir as gravações das novelas que estavam em cartaz, a Rede Globo optou por reprises. Para a surpresa de todos, incluindo a própria empresa, "Totalmente Demais", "Fina Estampa", "Êta Mundo Bom" e "Malhação - Viva a Diferença" estão batendo recordes de audiência, cifras bem superiores aos programas inéditos, com uma média acima de 33 pontos.

Participante da enquete criada pela TV Gazeta, a dona de casa Dalva Passamani é uma das que "votaram" para o retorno de "Salve Jorge", que contou com 57 votos na pesquisa pelas redes sociais.

"Sou fã de Cláudia Raia e gostei muito do seu papel como a vilã Lívia. Apesar do tema pesado (o tráfico de mulheres), houve muitas cenas engraçadas, feitas com muito bom humor, como as que traziam a Thammy vivendo a policial Jô. Lembro até hoje", destaca.

Cláudia Raia em cena como a vilã Lívia, de "Salve Jorge" Crédito: Rede Globo

Quem disse que homem não vê novela? Vê sim, e ainda vota na enquete da TV Gazeta. "Assisto todas as que estão sendo exibidas. Até sou assinante da Globoplay, para ver quando não consigo conferir ao vivo", detalha o autônomo Júlio Massad.

Sua escolhida na votação foi"Império", trama de Aguinaldo Silva exibida em 2014. "Gosto da história. Conta a vida de um homem que venceu pela sorte e pela persistência. O Brasil precisa de mais pessoas assim", profetiza.

Abaixo, preparamos um TOP 10 das novelas mais votadas pela enquete. Divirta-se e dê os seus pitacos. Os folhetins realmente mereceram?