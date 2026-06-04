Festival Cine.Ema abre inscrições para filmes sobre meio ambiente e sustentabilidade

Realizadores audiovisuais de todo o país já podem se inscrever na 12ª edição do Festival Cine.Ema. As inscrições estão abertas até 21 de junho e são voltadas para curtas-metragens que abordem temas ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade e à relação entre pessoas e natureza.





Podem participar filmes de até 21 minutos, finalizados a partir de 2024, em diferentes formatos e gêneros, como ficção, documentário, animação, videoarte, experimental e videoclipe. Os trabalhos selecionados disputarão prêmios concedidos tanto pelo júri técnico quanto pelo voto popular.





Ao todo, serão distribuídos R$12,5 mil em premiações. Os valores contemplam categorias como melhor filme, melhor montagem, melhor contribuição artística e os vencedores escolhidos pelo público. Também haverá uma categoria específica voltada para produções destinadas ao público infantil.

