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Festival Cine.Ema abre inscrições para filmes sobre meio ambiente e sustentabilidade

Evento nacional vai selecionar produções de todo o Brasil e distribuir R$ 12,5 mil em premiações; inscrições seguem até 21 de junho
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 08:00

Festival Cine.Ema
Festival Cine.Ema Weliton Aiolfi

Realizadores audiovisuais de todo o país já podem se inscrever na 12ª edição do Festival Cine.Ema. As inscrições estão abertas até 21 de junho e são voltadas para curtas-metragens que abordem temas ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade e à relação entre pessoas e natureza.

Podem participar filmes de até 21 minutos, finalizados a partir de 2024, em diferentes formatos e gêneros, como ficção, documentário, animação, videoarte, experimental e videoclipe. Os trabalhos selecionados disputarão prêmios concedidos tanto pelo júri técnico quanto pelo voto popular.

Ao todo, serão distribuídos R$12,5 mil em premiações. Os valores contemplam categorias como melhor filme, melhor montagem, melhor contribuição artística e os vencedores escolhidos pelo público. Também haverá uma categoria específica voltada para produções destinadas ao público infantil.

Festival Cine.Ema
Festival Cine.Ema Melina Furlan

A curadoria irá avaliar critérios como originalidade, impacto, qualidade artística e alinhamento com temas relacionados à preservação ambiental e à sustentabilidade.

Desde sua criação, em 2015, o Cine.Ema vem se consolidando como uma das principais iniciativas de cinema ambiental do Espírito Santo. Além das mostras competitivas, o evento promove atividades de formação, oficinas, debates e ações educativas, aproximando o audiovisual de comunidades e municípios com pouco acesso a equipamentos culturais.

A edição de 2026 também contará com bate-papos temáticos, oficinas de fotografia e vídeo e atividades voltadas à formação de novos realizadores. Ao longo de sua trajetória, o festival se tornou uma vitrine para produções independentes e para discussões sobre meio ambiente por meio da linguagem cinematográfica.

Premiação

  • Melhor Filme: R$ 2.500

  • Melhor Montagem: R$ 2.500

  • Melhor Contribuição Artística: R$ 2.500

  • Melhor Filme pelo Júri Popular: R$ 2.500

  • Melhor Filme da Mostra Cine.Eminha pelo Júri Popular: R$ 2.500

Serviço

Inscrições para o 12º Festival Cine.Ema
 Prazo: até 21 de junho de 2026
Requisito: curtas-metragens de até 21 minutos, finalizados a partir de 2024
 Premiação: R$ 12,5 mil distribuídos em cinco categorias
Inscrições: cineema.com.br/inscricao


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