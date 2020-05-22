Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Globoplay receberá novelas de 'Vale Tudo' a 'Vamp'

A cada duas semanas, uma nova produção será disponibilizada na plataforma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 12:56

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 12:56

Odete Roitman
Personagem Odete Roitman, incarnada pela atriz Beatriz Segall em "Vale Tudo". Crédito: Reprodução/ Rede Globo
A partir de segunda-feira (25), o Globoplay começa um projeto para conquistar os noveleiros de plantão. A cada duas semanas, sempre às segundas, uma nova novela do acervo da Globo vai entrar no catálogo da plataforma de streaming. A primeira delas é "A Favorita", sucesso de 2008 com Claudia Raia e Patricia Pillar como as protagonistas Donatela e Flora.
Na sequência, já estão definidas as cinco estreias seguintes: "Tieta" (1989), "Explode Coração" (1995), "Estrela-Guia" (2001), "Vale Tudo" (1988) e "Laços de Família" (2000). Outros mais de 30 títulos, como "Vamp" (1991), "Quatro por Quatro" (1994) e "Pai Herói" (1979) estão em processo de resgate para disponibilização no Globoplay, ainda sem data de quando isso ocorrerá.
Essas produções se juntam a outras 91 que já estão disponíveis no Globoplay, como "O Rei do Gado" (1996), "Por Amor" (1997) e "Avenida Brasil" (2012).
Também a partir de segunda (25), todos os primeiros capítulos de todas as novelas estarão abertos para não assinantes da plataforma. "As novelas são parte da memória afetiva do brasileiro [...] Quem nunca se lembrou de uma passagem da infância ou da juventude ao ouvir a trilha sonora ou ao rever uma cena de uma novela clássica?", indaga Ana Carolina Lima, head de Conteúdo do Globoplay.

Veja Também

Terceira temporada de "The Handmaid's Tale" chega ao Globoplay

Globoplay: "Todas as Mulheres do Mundo" desvenda os dilemas femininos

Globoplay libera 'Os Normais' e 'A Grande Família' para não assinantes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados