Globoplay receberá novelas de 'Vale Tudo' a 'Vamp'

Personagem Odete Roitman, incarnada pela atriz Beatriz Segall em "Vale Tudo". Crédito: Reprodução/ Rede Globo

A partir de segunda-feira (25), o Globoplay começa um projeto para conquistar os noveleiros de plantão. A cada duas semanas, sempre às segundas, uma nova novela do acervo da Globo vai entrar no catálogo da plataforma de streaming. A primeira delas é "A Favorita", sucesso de 2008 com Claudia Raia e Patricia Pillar como as protagonistas Donatela e Flora.

Na sequência, já estão definidas as cinco estreias seguintes: "Tieta" (1989), "Explode Coração" (1995), "Estrela-Guia" (2001), "Vale Tudo" (1988) e "Laços de Família" (2000). Outros mais de 30 títulos, como "Vamp" (1991), "Quatro por Quatro" (1994) e "Pai Herói" (1979) estão em processo de resgate para disponibilização no Globoplay, ainda sem data de quando isso ocorrerá.

Essas produções se juntam a outras 91 que já estão disponíveis no Globoplay, como "O Rei do Gado" (1996), "Por Amor" (1997) e "Avenida Brasil" (2012).