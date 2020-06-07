Live Junina do Alemão do Forró 'poca' e alcança o 1º lugar no Twitter

A apresentação da Live Junina do Alemão do Forró foi sucesso nas telas da TV Gazeta Crédito: Reprodução/TV Gazeta

E tomeeeeeeeeeeee forró. O bordão característico do cantor Werner Niero, o Alemão do Forró, simboliza bem o sucesso que foi a Live Junina do artista na tela da TV Gazeta para todo o Espírito Santo na noite deste sábado (06).

Como o capixaba gosta de dizer, a live do cantor realizada diretamente da casa dele, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, pocou. No Twitter, cada sucesso cantado praticamente significava uma posição acima nos trending topics da rede social.

Com pouco tempo de apresentação, as interações do público sobre a Live Junina estouraram e a #AlemaoEmCasa foi um dos assuntos mais comentados do Brasil.

A #AlemaoEmCasa foi parar no topo dos assuntos do momento no Brasil durante a live Crédito: Reprodução/Twitter

A transmissão foi realizada para todos as 78 cidades do Estado, mas como quem tem limite é município, muitas pessoas de outras regiões também se perguntavam quem era o Alemão do Forró. A interação entre internautas capixabas com os demais rendeu bons memes.

Mamãe está tão alegre com a live que ta dançando até com a vassoura ? #AlemaoEmCasa pic.twitter.com/M3RWZxW0eF — Humberto ? (@HumbertoSarnagl) June 7, 2020

PIONEIRISMO

O sucesso da Live Junina do Alemão não se limitou às redes sociais. A transmissão significou a primeira live completa, exibida do início ao fim, em TV aberta pela Globo e afiliadas.

Até então, o que a Globo havia feito era exibir os minutos iniciais de outras lives, como Ivete Sangalo e Alok, e depois a transmissão prosseguiu nas mídias digitais. Esta do Alemão foi pioneira como transmissão na íntegra. Quase uma hora e meia ao vivo para todo o Espírito Santo, disse o diretor de programação e operação da TV Gazeta, Gabriel Moura, ressaltando que a produção do evento levou cerca de dez dias.

A solidariedade também falou alto na live. Durante a transmissão, os telespectadores puderam colaborar por meio de um QR Code com doações para o Asilo dos Idosos, em Vitória, e também para Central Única das Favelas do Espírito Santo (Cufa/ES).

CARREIRA

Conhecido em todas as regiões do Estado e conhecido como Rei do Forró Capixaba, Alemão do Forró já cantou em 76 dos 78 municípios do ES, realizou uma turnê de sucesso nos Estados Unidos em 2019 e só não pocou também na Europa porque a pandemia do novo coronavírus não permitiu - o cantor tinha apresentações programadas para o Velho Continente para o período atual.

Natural de Rio Bananal, Alemão do Forró iniciou na música no ano de 2002, em uma pequena apresentação em uma festa de bodas de ouro na própria família. No ano seguinte ele se mudou para Linhares e posteriormente seguiu para São Paulo, onde se apresentou com outras bandas.

Destinado a fazer sucesso em seu Estado de origem, Alemão retornou para Linhares anos depois para iniciar a construção próprio reinado. Aos 32 anos, o cantor vive o auge da carreira musical entoando sucessos como Fica Amor, maior single da carreira, com mais de 40 milhões de visualizações no Youtube.

SUCESSO NO TWITTER

O Alemão do Forró é um patrimônio imaterial do meu país Espírito Santo#AlemaoEmCasa pic.twitter.com/jRonHUmgDV — ?n?lu? ?? | 27.06 DARK ?? (@deardyer) June 7, 2020

#AlemaoEmCasa

As pessoas que n moram no ES vendo alemão do forro em primeiro no tt pic.twitter.com/JsNsEwExfA — limãozinho? (@Rafael36612546) June 7, 2020