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Competição musical

The Voice +, reality para maiores de 60, estreia em janeiro na Globo

Os cantores Claudia Leitte, Daniel, Mumuzinho e Ludmilla serão jurados e André Marques e Thalita Rebouças vão apresentar a nova atração da emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 09:36

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 09:36

Claudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho serão os jurados do The Voice +
Claudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho serão os jurados do The Voice + Crédito: Globo/João Miguel Júnior
O The Voice +, edição do reality show musical da Globo para maiores de 60 anos, teve sua data de estreia divulgada: 17 de janeiro de 2021, um domingo.
O programa teve suas inscrições abertas no último mês de agosto e traz Claudia Leitte, Daniel, Mumuzinho e Ludmilla como jurados. André Marques e Thalita Rebouças serão os apresentadores.
"Espero que eles cantem como se estivessem no chuveiro, na casa deles, que curtam muito essa experiência", disse Ludmilla, estreante como jurada de um The Voice.
Já Daniel, que foi técnico do reality show entre 2012 e 2014, comenta: "O The Voice já é um projeto que fala e conta histórias de vida, misturadas com música e com uma carga de emoção muito grande nos adultos e crianças participantes. Imagina agora".

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O público terá uma 'overdose' do formato: a atração fará sua estreia um mês após a final da 9ª temporada do The Voice Brasil, que teve início em 15 de outubro, apenas quatro dias após o término da versão infantil, The Voice Kids.
O The Voice + vai ao ar aos domingos, a partir de 17 de janeiro de 2021. A reprise será exibida às 20h30 de segunda-feira, no Multishow. O programa também fica disponível para assistir no Globoplay.

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