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Gisele Bündchen é homenageada em novo selo dos Correios

Selos em homenagem a Gisele Bündchen e ao mundo da moda podem ser adquiridos na loja virtual dos Correios e também nas principais agências do Brasil a partir de janeiro de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 09:31

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 09:31

A modelo Gisele Bu?ndchen
A modelo Gisele Bu?ndchen Crédito: Reprodução/Instagram @gisele
Um selo com o rosto de Gisele Bündchen foi lançado nesta terça-feira, 29, pelos Correios. Ele faz parte da última emissão de 2020 e integra o Bloco Especial Série Mercosul: Moda.
Além do selo de Gisele Bündchen, inspirado em foto da modelo feita por Nino Muñoz, também há uma estampa em homenagem ao ilustrador Filipe Jardim e a o fotógrafo Bob Wolfenson.
"A arte da emissão foi finalizada em quadricromia e impressão offset, com tiragem de 30 mil blocos, e cada um dos três selos tem valor de 1º Porte da Carta (R$ 2,05)", informa o comunicado, que ainda destaca os 25 anos da São Paulo Fashion Week em 2020.

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Os selos em homenagem a Gisele Bündchen e ao mundo da moda podem ser adquiridos na loja virtual dos Correios e também nas principais agências do País a partir de janeiro de 2021.

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