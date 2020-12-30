Gisele Bündchen é homenageada em novo selo dos Correios

A modelo Gisele Bu?ndchen Crédito: Reprodução/Instagram @gisele

Um selo com o rosto de Gisele Bündchen foi lançado nesta terça-feira, 29, pelos Correios. Ele faz parte da última emissão de 2020 e integra o Bloco Especial Série Mercosul: Moda.

Além do selo de Gisele Bündchen, inspirado em foto da modelo feita por Nino Muñoz, também há uma estampa em homenagem ao ilustrador Filipe Jardim e a o fotógrafo Bob Wolfenson.

"A arte da emissão foi finalizada em quadricromia e impressão offset, com tiragem de 30 mil blocos, e cada um dos três selos tem valor de 1º Porte da Carta (R$ 2,05)", informa o comunicado, que ainda destaca os 25 anos da São Paulo Fashion Week em 2020.