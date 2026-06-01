Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Após denúncias

PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 15:27

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

01 jun 2026 às 15:27

A Polícia Militar recuperou um celular furtado da Delegacia de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, durante o atendimento de um chamado que também resultou na apreensão de uma arma de fogo no bairro Guriri. O caso aconteceu na sexta-feira (29). Segundo a PM, os militares foram até a casa após receberem denúncias de que homens armados, suspeitos de invadir o imóvel e ameaçar moradores dias antes, teriam retornado ao local.


Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 e um carregador com 17 munições do mesmo calibre sobre uma estante. Ainda de acordo com a corporação, ao verificarem um celular que estava com um dos moradores, os policiais constataram que o aparelho possuía registro em uma ocorrência policial anterior. O pai do jovem informou ter comprado o telefone de uma mulher por R$ 170. 


A suspeita foi localizada e, segundo a PM, confessou que trabalha como faxineira na Delegacia de São Mateus. Ela relatou aos policiais que furtou o aparelho de uma sala da unidade na quinta-feira (28), durante o expediente. Depois, apagou os dados do celular e o vendeu após uma negociação realizada pelas redes sociais. O adolescente de 17 anos, um homem e uma mulher de 40 anos foram conduzidos à Delegacia.


Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente e a mulher foram ouvidos e liberados, uma vez que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para prisão em flagrante. Já o homem assinou um Termo Circunstanciado (TC) por receptação qualificada e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.


A corporação informou ainda que o furto do celular está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus. Paralelamente, uma apuração preliminar é conduzida pela unidade para esclarecer as circunstâncias do caso. Segundo a Polícia Civil, não há, até o momento, indícios da participação de policiais no crime. 

Veja Também 

Trio de escaladores foi resgatado pelo Notaer e Bombeiros na Pedra do Frade e a Freira, no ES

Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica

Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha

Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação

Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Furto Polícia Civil São Mateus Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliana Barreto, Marianne Assbu, Renata Consuelo e Dudu Altoé
Marianne Assbu e Dudu Altoé recebem o Poucos & Bons em ritmo de Copa do Mundo
Imagem de destaque
Sexo forte: por que elas vivem mais?
Imagem de destaque
Encontro dos Encalhados do ES enche quatro ônibus e congestiona zap

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados