PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

A Polícia Militar recuperou um celular furtado da Delegacia de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, durante o atendimento de um chamado que também resultou na apreensão de uma arma de fogo no bairro Guriri. O caso aconteceu na sexta-feira (29). Segundo a PM, os militares foram até a casa após receberem denúncias de que homens armados, suspeitos de invadir o imóvel e ameaçar moradores dias antes, teriam retornado ao local.





Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 e um carregador com 17 munições do mesmo calibre sobre uma estante. Ainda de acordo com a corporação, ao verificarem um celular que estava com um dos moradores, os policiais constataram que o aparelho possuía registro em uma ocorrência policial anterior. O pai do jovem informou ter comprado o telefone de uma mulher por R$ 170.





A suspeita foi localizada e, segundo a PM, confessou que trabalha como faxineira na Delegacia de São Mateus. Ela relatou aos policiais que furtou o aparelho de uma sala da unidade na quinta-feira (28), durante o expediente. Depois, apagou os dados do celular e o vendeu após uma negociação realizada pelas redes sociais. O adolescente de 17 anos, um homem e uma mulher de 40 anos foram conduzidos à Delegacia.





Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente e a mulher foram ouvidos e liberados, uma vez que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para prisão em flagrante. Já o homem assinou um Termo Circunstanciado (TC) por receptação qualificada e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.





A corporação informou ainda que o furto do celular está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus. Paralelamente, uma apuração preliminar é conduzida pela unidade para esclarecer as circunstâncias do caso. Segundo a Polícia Civil, não há, até o momento, indícios da participação de policiais no crime.