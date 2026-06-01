Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha

A Avenida João Mendes, entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, será reorganizada e passará pela implantação de duas novas rotatórias, um novo pavimento, ciclovia e calçada cidadã em aproximadamente um quilômetro de via.





As obras terão início nas proximidades da Rua 31 e da elevatória da Cesan, seguindo no sentido Glória até a Rua 16, na altura da nova Drogasil. As rotatórias vão ser construídas no cruzamento entre a Avenida João Mendes, Rua Itaoca e Pedro Maia de Carvalho e na conexão entre a Avenida Perimetral e a Avenida João Mendes.





A proposta prevê ainda áreas separadas para circulação de bicicletas, nova sinalização horizontal e vertical, implantação de canteiros direcionadores, reorganização das faixas de rolamento, travessias de pedestres, adequação dos acessos laterais, implantação e reforma do sistema cicloviário e execução de novo pavimento em todo o trecho.