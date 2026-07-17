Nove meses: investigação sobre trânsito na Enseada do Suá ainda não "nasceu"

Na noite desta sexta-feira (17), às 18h58, o MPES enviou à coluna uma nota sobre a instauração do inquérito civil para apurar possíveis irregularidades nas mudanças no trânsito da Enseada do Suá. O texto a seguir está na íntegra:





"O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, informa que o Inquérito Civil instaurado para apurar possíveis irregularidades nas alterações viárias realizadas na Enseada do Suá foi anexado ao Procedimento Administrativo que, desde 2018, acompanha de forma permanente a implementação das políticas públicas e do Plano de Mobilidade Urbana da Capital, por se tratar de matéria inserida no mesmo contexto.





Cabe ressaltar que, desde o início da atuação, o MPES tem adotado uma postura de mediação, para possibilitar que moradores apresentem sugestões e questionamentos sobre as intervenções viárias, cabendo ao Município de Vitória analisar as propostas e apresentar as devidas fundamentações técnicas. Além disso, até o momento, não foram identificadas irregularidades no âmbito da atuação ministerial.





O MPES informa, ainda, que recebeu solicitação de reunião encaminhada pelo presidente da Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES) e está em fase de agendamento de data para sua realização.





O Ministério Público seguirá acompanhando a situação, da mesma forma que fiscaliza a implementação de todas as questões relativas às políticas públicas e ao Plano de Mobilidade Urbana de Vitória, em conformidade com suas atribuições constitucionais."



