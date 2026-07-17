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Coluna Leonel Ximenes

Nove meses: investigação sobre trânsito na Enseada do Suá ainda não "nasceu"

Moradores e empresários aguardam informações sobre inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do ES

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 15:35

Públicado em 

17 jul 2026 às 15:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trânsito na rua Clóvis Machado, na Enseada do Suá Rafael Monteiro de Barros

Nove meses após a instauração de um inquérito civil pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para apurar possíveis irregularidades nas mudanças no trânsito da Enseada do Suá, a Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES) afirma que segue sem informações sobre o andamento das investigações e pede um posicionamento do órgão.


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Segundo a entidade, foram realizadas diversas tentativas de contato com o MPES para obter informações sobre o inquérito, instaurado em 20 de outubro de 2025, que apura as alterações implementadas na Rua Clóvis Machado, acesso à Terceira Ponte. Entre as mudanças questionadas estão a transformação da via em mão dupla e a eliminação de vagas de estacionamento. Até o momento, a associação afirma não ter recebido retorno.

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De acordo com a Amei-ES, não foi executado integralmente o projeto licitado e aprovado pela comunidade em pelo menos três pontos. O presidente da associação, José Márcio de Barros, afirma que moradores e comerciantes participaram de reuniões com os órgãos responsáveis, mas ainda aguardam esclarecimentos sobre as providências adotadas e o andamento da investigação.


"A comunidade espera transparência e uma resposta sobre um tema que impacta diretamente a mobilidade, o comércio e a qualidade de vida na Enseada do Suá. Queremos apenas saber em que estágio está a apuração e quais medidas serão tomadas", afirma José Márcio.

O QUE DIZ O MPES

Na noite desta sexta-feira (17), às 18h58, o MPES enviou à coluna uma nota sobre a instauração do inquérito civil para apurar possíveis irregularidades nas mudanças no trânsito da Enseada do Suá. O texto a seguir está na íntegra:


"O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, informa que o Inquérito Civil instaurado para apurar possíveis irregularidades nas alterações viárias realizadas na Enseada do Suá foi anexado ao Procedimento Administrativo que, desde 2018, acompanha de forma permanente a implementação das políticas públicas e do Plano de Mobilidade Urbana da Capital, por se tratar de matéria inserida no mesmo contexto.


Cabe ressaltar que, desde o início da atuação, o MPES tem adotado uma postura de mediação, para possibilitar que moradores apresentem sugestões e questionamentos sobre as intervenções viárias, cabendo ao Município de Vitória analisar as propostas e apresentar as devidas fundamentações técnicas. Além disso, até o momento, não foram identificadas irregularidades no âmbito da atuação ministerial.


O MPES informa, ainda, que recebeu solicitação de reunião encaminhada pelo presidente da Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES) e está em fase de agendamento de data para sua realização.


O Ministério Público seguirá acompanhando a situação, da mesma forma que fiscaliza a implementação de todas as questões relativas às políticas públicas e ao Plano de Mobilidade Urbana de Vitória, em conformidade com suas atribuições constitucionais."


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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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