Em Vitória

Moradores da Enseada do Suá reclamam de mudanças no trânsito do bairro

Queixa é em relação a algumas alterações na Rua Clóvis Machado e na Avenida João Batista Parra que não estavam no projeto original; também há preocupação com a piora no tráfego da região

Publicado em 21 de maio de 2025 às 11:08

Cruzamento da Rua Clóvis Machado (lateral do Palácio do Café) com a Avenida João Batista Parra, que passa por alterações viárias Crédito: Vitor Jubini

Com a promessa de melhorar o acesso à Terceira Ponte, uma série de intervenções viárias têm sido realizadas pela Prefeitura de Vitória na Enseada do Suá. Mas essas mudanças no trânsito do bairro estão sendo alvo de reclamação dos moradores. Eles apontam que algumas alterações previstas para a Rua Clóvis Machado e a Avenida João Batista Parra não estavam no projeto original e se queixam da falta de debate com a comunidade sobre a proposta que está em fase de implantação. A administração municipal, por sua vez, afirma que o projeto foi construído após muita conversa com a população.>

Entre as mudanças previstas, e criticadas, está a circulação de veículos pela Clóvis Machado — rua na lateral do Palácio do Café. Hoje, a via é de mão única até a Terceira Ponte, mas deve passar a ter fluxo nos dois sentidos. >

Caso se torne mão dupla, moradores reportam que uma das dificuldades será de estacionamento, particularmente afetando serviços de entrega ou de transporte escolar, por exemplo, que param nas vagas públicas, como observa Lanussy Pimentel de Rezende, síndico do edifício Giorno. >

Vice-presidente da Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES), Leandro Moulin conta que, desde que a nova direção assumiu a entidade, em janeiro deste ano, a prefeitura não promoveu nenhum debate sobre o projeto. Além disso, segundo ele, a antiga gestão afirmou que a proposta original, em que não estaria prevista a mão dupla e sim uma faixa exclusiva para determinados veículos, foi modificada. >

>

Moradores da Enseada do Suá reclamam de mudanças no trânsito do bairro

A ausência de discussão é uma queixa do funcionário público Brando Souza, morador da região. "Neste momento, estou vendo pouca informação do poder público com a comunidade. É um movimento de mudança muito grande na região e a comunidade está um tanto quanto perdida. Eu uso carro como meio de transporte e não estou conseguindo ver como, mexendo somente em uma via ou outra, vai diminuir o fluxo ou facilitar o acesso à Terceira Ponte.">

Para tentar contornar essa situação, a Amei-ES convocou uma assembleia para a próxima quinta-feira (22), a partir de 18h30, em que vão ser discutidas as alterações viárias. >

"Estávamos recebendo muita demanda dos moradores nos últimos dias por conta dessas mudanças. A Clóvis Machado, por exemplo, é uma via que já tem muita retenção de trânsito e, com a mão dupla, eles estão preocupados com a possibilidade de piorar. Na assembleia, queremos ouvir os moradores e depois encaminhar esses registros para a prefeitura", pontua Leandro. >

Trabalhando na região, o técnico de segurança eletrônica Daniel Cejas não consegue vislumbrar melhoria no trânsito com as mudanças propostas. "Pode ser que agarre um pouquinho mais. Saio em direção à ponte entre 18h30, 19h, e acho que, nessa hora de ir embora, vai piorar porque vai ficar mais estreito", opina. >

"Não foi apresentado um estudo que justificasse que a mão dupla vai desafogar o trânsito da Terceira Ponte", acrescenta o síndico Lanussy.>

Para Leandro, a assembleia servirá para ouvir as queixas dos moradores, mas também reunir ideias alternativas ao projeto. "A associação está buscando estabelecer diálogo com a Prefeitura de Vitória com o objetivo de apresentar propostas de aprimoramento para o projeto atualmente em execução", diz o vice-presidente da Amei, acrescentando que a expectativa é resolver a situação sem precisar recorrer à Justiça. >

O que diz a prefeitura

O secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, ressalta que as intervenções na Enseada do Suá para melhorar o trânsito são uma demanda histórica dos moradores do bairro e que o projeto foi construído após muito debate. >

"Esse projeto é fruto de reivindicações que estão registradas na prefeitura, de quem mora naquela faixa e precisa disputar saída com o fluxo da ponte. O morador do bairro fica sem mobilidade por conta do fluxo passante", sustenta. >

Gustavo Perin garante que, apesar de inúmeras discussões sobre as mudanças que seriam implementadas, o projeto original sempre previu a mão dupla na Clóvis Machado. Ele observa que serão mantidas três faixas no sentido da ponte e apenas uma no sentido contrário. Também afirma que, com a alteração do fluxo de veículos na João Batista Parra, os motoristas terão mais uma via para seguir em direção à ponte, com maior capacidade de absorção do tráfego, isto é, o volume de carros deverá ser melhor distribuído. >

"E hoje tem ferramentas como Waze, Google Maps que vão ajudar a direcionar esse motorista pelo melhor caminho. O fato é que todo mundo é resistente à mudança, mas todo o sentido dessas intervenções é para criar possibilidades de acesso à Terceira Ponte e melhorar a mobilidade para o morador", conclui o secretário. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta