Poste é retirado para mudanças no trânsito em avenida de Cachoeiro

Poste é retirado em avenida de Cachoeiro para mudança no trânsito Crédito: Carlos Barros

Um poste localizado no meio do cruzamento de acesso aos bairros IBC e Agostinho Simonato, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo, foi removido do local no domingo (18) para uma mudança de trânsito prevista na região. Com a alteração, a rotatória será retirada e acessos aos dois bairros precisarão ser feitos passando por outros pontos. A data da modificação definitiva no fluxo de veículos ainda não foi divulgada pela prefeitura.

A mudança prevê que todas as conversões passarão a ser feitas apenas à direita. Os motoristas que saírem do bairro Agostinho Simonato com destino ao Centro deverão contornar mais adiante, no bairro São Lucas. Já os condutores que deixarem o IBC com destino ao bairro BNH ou ao Aeroporto terão duas opções de trajeto: pelo bairro São Lucas ou pela Linha Vermelha.

Na manhã desta segunda-feira (19), os trabalhos de mudanças continuaram. Os semáforos também precisaram ser deslizados e a entrada para os bairros IBC e Agostinho Simonato, pela rotatória, foram fechadas. Este fechamento, segundo a prefeitura, foi provisório e deve ser liberado no final do dia. Equipes da Guarda Municipal de Trânsito estão no local para organizar o tráfego.



Poste que existia na rotatória foi retirado para mudança no trânsito Crédito: Prefeitura de Cachoeiro

Mudança definitiva