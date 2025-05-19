Poste é retirado para mudanças no trânsito em avenida de Cachoeiro

Um poste localizado no meio do cruzamento de acesso aos bairros IBC e Agostinho Simonato, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi removido do local no domingo (18) para uma mudança de trânsito prevista na região. Com a alteração, a rotatória será retirada e acessos aos dois bairros precisarão ser feitos passando por outros pontos. A data da modificação definitiva no fluxo de veículos ainda não foi divulgada pela prefeitura.
A mudança prevê que todas as conversões passarão a ser feitas apenas à direita. Os motoristas que saírem do bairro Agostinho Simonato com destino ao Centro deverão contornar mais adiante, no bairro São Lucas. Já os condutores que deixarem o IBC com destino ao bairro BNH ou ao Aeroporto terão duas opções de trajeto: pelo bairro São Lucas ou pela Linha Vermelha.
Na manhã desta segunda-feira (19), os trabalhos de mudanças continuaram. Os semáforos também precisaram ser deslizados e a entrada para os bairros IBC e Agostinho Simonato, pela rotatória, foram fechadas. Este fechamento, segundo a prefeitura, foi provisório e deve ser liberado no final do dia. Equipes da Guarda Municipal de Trânsito estão no local para organizar o tráfego.
Mudança definitiva
Ainda não há data para a mudança em definitiva. Segundo a prefeitura, a previsão é que ainda neste mês a estrutura atual da rotatória seja totalmente removida. O local deve receber nova sinalização para a mudança, para dar fluidez ao ponto crítico do trânsito na cidade.