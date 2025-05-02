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Pegue carona com A Gazeta e entenda mudanças no trânsito da Enseada do Suá

Nos primeiros dias após alterações, motoristas ficaram confusos sobre quais trajetos são permitidos
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

02 mai 2025 às 17:00

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 17:00

O trânsito na Enseada do Suá, nas proximidades do Shopping Vitória, passou por algumas mudanças. As intervenções, feitas para melhorar o acesso ao Centro da Capital, começaram na última segunda-feira (28) e ainda têm gerado confusão entre os motoristas.
Quem passa na rua ao lado do shopping, embaixo da Terceira Ponte, agora pode seguir direto para Bento Ferreira, por exemplo. Mas, no local, muita gente ainda não sabe por onde deve passar.
Para facilitar a vida dos condutores, A Gazeta preparou um vídeo com as mudanças. Veja abaixo:

Entenda as mudanças

  • Se o motorista está atrás do shopping, na região da Curva da Jurema ou de saída da Ilha do Boi, pode entrar na Rua Victor Civita, passar ao lado do Shopping Vitória, seguir sob a Terceira Ponte e entrar à esquerda na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, logo após a conexão com a Rua Marília Scarton.

  • Nesse ponto, o motorista pode seguir no sentido Centro de Vitória após virar à esquerda.
  • No mesmo cruzamento, o motorista também pode virar à direita na Avenida Américo Buaiz e seguir na direção da Praia do Canto e da Praia de Camburi.

  • Se seguiu no sentido Praia do Canto, o motorista também pode ficar na faixa da direita para retornar para a Curva da Jurema ou para a Ilha do Boi.
Vale salientar que, com as mudanças, a Rua Marília Scarton virou mão dupla, não sendo mais possível sair da Avenida Capitão João Brandão (embaixo da Terceira Ponte e ao lado do Tribunal Regional do Trabalho) para ir sentido à Ilha do Boi.
Mapa ilustra acessos que motoristas podem fazer na região da Enseada e Ilha do Boi
Mapa ilustra acessos que motoristas podem fazer na região da Enseada e Ilha do Boi Crédito: João Barbosa / A Gazeta

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