Pegue carona com A Gazeta e entenda mudanças no trânsito da Enseada do Suá

Para facilitar a vida dos condutores, A Gazeta preparou um vídeo com as mudanças. Veja abaixo:

Vale salientar que, com as mudanças, a Rua Marília Scarton virou mão dupla, não sendo mais possível sair da Avenida Capitão João Brandão (embaixo da Terceira Ponte e ao lado do Tribunal Regional do Trabalho) para ir sentido à Ilha do Boi.