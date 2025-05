Veja vídeo

Caminhão de terceirizada do DER-ES é flagrado em rodovia com funcionários na caçamba

Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) disse que vai notificar a empresa responsável e tomar todas as providências necessárias

Um caminhão de uma empresa a serviço do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi flagrado transportando seis trabalhadores em pé, de forma irregular, na caçamba do veículo. O vídeo foi gravado enquanto o veículo transitava pela ES 181, em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, na segunda-feira (28). A rodovia é de responsabilidade do próprio órgão estadual – que afirmou ter notificado a terceirizada.>