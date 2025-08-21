Home
Sesc promove aula-show de defesa pessoal para mulheres no ES

A atividade será realizada no Ginásio do Sesc Vitória, na próxima segunda-feira (25), às 19h, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:47

A atividade tem como objetivo promover o empoderamento feminino, fortalecendo a autoconfiança e a segurança das participantes.
A aula busca promover o empoderamento feminino, fortalecer a autoconfiança e a segurança das participantes. Crédito: Divulgação/Ladies Combat

Em apenas uma semana, dois casos de feminicídio foram registrados no Espírito Santo. Os episódios voltaram a colocar em evidência o debate sobre violência de gênero e a importância da autodefesa como ferramenta de proteção feminina. Na próxima segunda-feira (25), às 19h, o Ginásio do Sesc Vitória será palco de uma aula-show de defesa pessoal ministrada por Renata Oliveira, especialista em Kickboxing, Krav Maga e Treinamento Funcional.

A atividade será realizada no Ginásio do Sesc Vitória, na próxima segunda-feira (25), às 19h, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição

Aos 23 anos, jovem era mãe de duas crianças. Ela planejava a festa de um ano do filho, hoje com sete meses

Decapitada pelo ex, Carolaynne sonhava mudar de cidade e voltar a trabalhar

Primeiro episódio da websérie “Todas Elas - Especial Agosto Lilás” avalia a evolução da Lei Maria da Penha e como os avanços na legislação podem ajudar a salvar vidas

Websérie “Todas Elas - Agosto Lilás” traz história de sobrevivente e avanços da Lei Maria da Penha

A proposta é ensinar técnicas básicas de autodefesa e, ao mesmo tempo, incentivar a confiança e a sensação de segurança entre as participantes. “A violência contra a mulher, seja física, psicológica ou patrimonial, é uma pauta que precisa chegar a toda a sociedade”, afirma Cintya Schulz, gerente de Assistência Social do Sesc-ES.

Renata Oliveira é fundadora da Ladies Combat, academia voltada exclusivamente para mulheres. Faixa-preta de Kickboxing e formada em Educação Física, ela conquistou, em 2023, o cinturão da Copa do Mundo de Kickboxing, na Áustria. À frente do projeto, defende que toda mulher, independentemente da idade ou do contexto social, tem o direito de se sentir capaz, protegida e confiante.

A programação de conscientização segue na quinta-feira (28), às 9h, quando o Sesc Aracruz recebe a delegada Amanda da Silva Barbosa, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ela ministrará uma palestra sobre prevenção à violência contra as mulheres.

Serviço

Aula-show de defesa pessoal para mulheres

  • Local: Ginásio do Sesc Vitória;
  • Endereço: Praça Misael Pena, 54, no Centro de Vitória
  • Data: Segunda-feira, 25 de agosto;
  • Horário: 19h;
  • Entrada: Gratuita;
  • Inscrição: Não é necessária.

Palestra – Prevenção à violência contra as mulheres
  • Local: Sesc de Praia Formosa; Aracruz;
  • Endereço: Rodovia ES-010, Km 35, Norte, em Santa Cruz
  • Data: Quinta-feira, 28 de agosto;
  • Horário: 9h;
  • Palestrante: Delegada Amanda da Silva Barbosa (Deam).

