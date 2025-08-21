Proteção à mulher

Sesc promove aula-show de defesa pessoal para mulheres no ES

A atividade será realizada no Ginásio do Sesc Vitória, na próxima segunda-feira (25), às 19h, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:47

A aula busca promover o empoderamento feminino, fortalecer a autoconfiança e a segurança das participantes. Crédito: Divulgação/Ladies Combat

Em apenas uma semana, dois casos de feminicídio foram registrados no Espírito Santo. Os episódios voltaram a colocar em evidência o debate sobre violência de gênero e a importância da autodefesa como ferramenta de proteção feminina. Na próxima segunda-feira (25), às 19h, o Ginásio do Sesc Vitória será palco de uma aula-show de defesa pessoal ministrada por Renata Oliveira, especialista em Kickboxing, Krav Maga e Treinamento Funcional.

A proposta é ensinar técnicas básicas de autodefesa e, ao mesmo tempo, incentivar a confiança e a sensação de segurança entre as participantes. “A violência contra a mulher, seja física, psicológica ou patrimonial, é uma pauta que precisa chegar a toda a sociedade”, afirma Cintya Schulz, gerente de Assistência Social do Sesc-ES.

Renata Oliveira é fundadora da Ladies Combat, academia voltada exclusivamente para mulheres. Faixa-preta de Kickboxing e formada em Educação Física, ela conquistou, em 2023, o cinturão da Copa do Mundo de Kickboxing, na Áustria. À frente do projeto, defende que toda mulher, independentemente da idade ou do contexto social, tem o direito de se sentir capaz, protegida e confiante.

A programação de conscientização segue na quinta-feira (28), às 9h, quando o Sesc Aracruz recebe a delegada Amanda da Silva Barbosa, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ela ministrará uma palestra sobre prevenção à violência contra as mulheres.

Serviço

Aula-show de defesa pessoal para mulheres

Local: Ginásio do Sesc Vitória;

Endereço: Praça Misael Pena, 54, no Centro de Vitória

Data: Segunda-feira, 25 de agosto;

Horário: 19h;

Entrada: Gratuita;

Inscrição: Não é necessária.



Palestra – Prevenção à violência contra as mulheres

Local: Sesc de Praia Formosa; Aracruz;

Endereço: Rodovia ES-010, Km 35, Norte, em Santa Cruz

Data: Quinta-feira, 28 de agosto;

Horário: 9h;

9h; Palestrante: Delegada Amanda da Silva Barbosa (Deam).

