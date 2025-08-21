Sesc promove aula-show de defesa pessoal para mulheres no ES

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:47
Em apenas uma semana, dois casos de feminicídio foram registrados no Espírito Santo. Os episódios voltaram a colocar em evidência o debate sobre violência de gênero e a importância da autodefesa como ferramenta de proteção feminina. Na próxima segunda-feira (25), às 19h, o Ginásio do Sesc Vitória será palco de uma aula-show de defesa pessoal ministrada por Renata Oliveira, especialista em Kickboxing, Krav Maga e Treinamento Funcional.
A proposta é ensinar técnicas básicas de autodefesa e, ao mesmo tempo, incentivar a confiança e a sensação de segurança entre as participantes. “A violência contra a mulher, seja física, psicológica ou patrimonial, é uma pauta que precisa chegar a toda a sociedade”, afirma Cintya Schulz, gerente de Assistência Social do Sesc-ES.
Renata Oliveira é fundadora da Ladies Combat, academia voltada exclusivamente para mulheres. Faixa-preta de Kickboxing e formada em Educação Física, ela conquistou, em 2023, o cinturão da Copa do Mundo de Kickboxing, na Áustria. À frente do projeto, defende que toda mulher, independentemente da idade ou do contexto social, tem o direito de se sentir capaz, protegida e confiante.
A programação de conscientização segue na quinta-feira (28), às 9h, quando o Sesc Aracruz recebe a delegada Amanda da Silva Barbosa, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Ela ministrará uma palestra sobre prevenção à violência contra as mulheres.
Aula-show de defesa pessoal para mulheres
