De stalking a agressão em carro: casos de violência contra a mulher chamam a atenção no ES

As prisões dos agressores referentes aos casos aconteceram em Vitória, Vila Velha e Viana, em diferentes situações de violência contra mulheres

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:37

Quatro casos de agressão contra a mulher no fim de semana na Grande Vitória Crédito: Yago Araújo e Redes Sociais| Montagem A Gazeta

Quatro casos de violência contra a mulher marcaram o fim de semana na Grande Vitória, com homens presos em diferentes situações de agressão: um detido após agredir a ex-companheira, outro flagrado espancando a mulher dentro de um carro, um músico acusado de agredir a companheira e um jovem preso por bater na namorada no Terminal de Itaparica.

No sábado (16), uma mulher, de 45 anos, foi agredida na frente do próprio filho pelo companheiro, da mesma idade, no bairro Cruzamento, em Vitória.

De acordo com informações apuradas pela repórter da TV Gazeta, Priciele Venturini, o agressor não aceitava o fim do relacionamento, encerrado há mais de um mês. Ele foi até a casa dela alegando que buscaria alguns pertences, mas, ao não encontrar um cartão de transporte, partiu para a violência. O filho da vítima, de apenas seis anos, presenciou toda a cena.

Segundo Fabiana Souza, coordenadora do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop) da Guarda de Vitória, a mulher procurou auxílio em um ponto da corporação após ser agredida diversas vezes. Os guardas localizaram o veículo do suspeito e efetuaram a prisão no estacionamento de um supermercado, na Vila Rubim.

Preso por stalking

Ainda no sábado (16), uma mulher foi agredida pelo ex-namorado, de 18 anos, dentro do Terminal de Itaparica, em Vila Velha. A Guarda Municipal foi acionada

No local, a vítima relatou que foi abordada pelo suspeito, que a segurou pelos braços contra sua vontade, após perseguições constantes por mensagens, ligações e aparições no seu local de trabalho.

A mulher afirmou aos agentes que queria retomar o relacionamento e solicitou representação contra o jovem. Ele foi levado a Delegacia Regional de Vila Velha, onde acabou autuado em flagrante por vias de fatos e stalking, na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Flagrado após agredir mulher dentro de carro

Na noite de sábado (16), um técnico em segurança do trabalho foi preso após agredir a companheira, de 43 anos, dentro de um carro, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Testemunhas contaram aos policiais que a vítima foi atingida no rosto e no peito, além de ser agredida verbalmente.

Quando a Polícia Militar chegou, encontrou a mulher assustada, com ferimento na sobrancelha. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que ela não quis representar contra o suspeito, mas como moradores filmaram as agressões e entregaram aos policiais, o homem foi detido pela Polícia Militar.

A Polícia Civil disse que ele foi preso em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado para o Centro de Triagem no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Músico é preso suspeito de agredir esposa

Já na tarde de domingo (17), um músico de 39 anos foi preso suspeito de agredir a esposa dentro da residência do casal, no bairro Ipanema, em Viana. A mulher, de 29 anos, contou aos policiais militares que estava dormindo quando foi acordada pelo homem, que exigiu que ela saísse de casa.

O nome do homem não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.

Segundo o registro da PM, quando a mulher se recusou a sair da residência, o marido passou a xinga-lá e agredi-la com socos, além de mordê-la no pescoço. Ela afirmou que já vinha sendo agredida física e psicologicamente, e que o homem tentou enforcá-la em outra ocasião.

O músico negou que tenha cometido as agressões, alegando que está em processo de separação e a esposa não estaria aceitando o fim do relacionamento. Os policiais relatam no boletim de ocorrência que a vítima apresentava uma marca de mordida, compatível com o relato dela.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e injúria/difamação qualificada por ser cometida na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que o suspeito deu entrada na unidade prisional.

