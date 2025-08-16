Violência contra mulher

Homem é preso após agredir a ex-companheira na frente do filho em Vitória

Vítima de 45 anos foi atacada dentro de casa, no bairro Cruzamento; filho de seis anos presenciou a cena

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 13:28

Homem de 45 anos foi preso neste sábado (16) após agredir a ex-companheira. O nome dele não foi divulgado Crédito: Yago Araújo

Um homem de 45 anos foi preso neste sábado (16) após agredir a ex-companheira, também de 45 anos, dentro da casa dela, no bairro Cruzamento, em Vitória. O nome dele não foi divulgado.

Segundo a apuração da repórter da TV Gazeta Priciele Venturini, o agressor não aceitava o fim do relacionamento, encerrado há mais de um mês. Ele apareceu na residência com a desculpa de buscar pertences, mas acabou atacando a mulher ao não encontrar um cartão de transporte. O filho da vítima, de apenas seis anos, presenciou as agressões.

De acordo com a comandante Fabiana, da Guarda Municipal de Vitória, a vítima procurou ajuda em um ponto da corporação após sofrer várias agressões físicas. Os guardas monitoraram o carro do suspeito e o prenderam no estacionamento de um supermercado na Vila Rubim.

“O relacionamento havia terminado, mas ele não aceitava o fim. Foi até a casa dela, disse que queria buscar pertences e, ao não encontrar um cartão, começaram as agressões”, afirmou a comandante, destacando que essa não foi a primeira vez que a mulher foi atacada. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, onde segue em andamento.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta