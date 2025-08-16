No Centro

Dupla é presa 18 minutos depois de assaltar vigilante em Vitória

Suspeitos foram detidos na Vila Rubim com os pertences da vítima; eles foram encaminhados para a delegacia

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:48

Dois homens foram presos pela Guarda Civil Municipal de Vitória 18 minutos após assaltarem uma vigilante de 28 anos, na manhã deste sábado (16), em um ponto de ônibus no Centro da Capital. O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro pela manhã, às 6h12, quando a vítima foi abordada pela dupla, um deles armado com faca, e obrigada a entregar celular, relógio e aliança. Os suspeitos fugiram de bicicleta em direção à Vila Rubim. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Com os suspeitos, foram apreendidos o celular e o relógio da vigilante, além da faca usada no assalto Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

De acordo com a Guarda, os operadores da Central de Monitoramento acompanharam os assaltantes em tempo real e repassaram as informações às equipes em campo, que fizeram a abordagem já na Vila Rubim. A vítima reconheceu os homens como autores do crime.

Com eles, foram apreendidos o celular e o relógio da vigilante, além da faca usada no assalto. A dupla foi levada à Delegacia Regional de Vitória e ficou à disposição da Justiça. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca informações sobre os procedimentos adotados. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

