Operação Kirimbu

Servidor é investigado por fraudar diárias de viagens em Pancas

Investigação apontou que o funcionário estaria recebendo diárias de viagens, quase todos os dias, sem efetuar qualquer deslocamento

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:54

Um servidor da Prefeitura de Pancas é investigado pelo MPES por fraudar diárias sem executar qualquer deslocamento Crédito: Prefeitura de Pancas / Divulgação

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Pancas, com apoio da Polícia Civil, deflagrou nesta sexta-feira (15) a Operação Kirimbu. A investigação foi instaurada a partir de denúncia recebida pelo MPES de que um servidor do município, no exercício de cargo público, estaria recebendo diárias de viagens, quase todos os dias, sem efetuar qualquer deslocamento. O nome dele não foi divulgado, uma vez que o processo tramita em sigilo.

Durante apuração, foi constatada conduta reiterada de prática criminosa visando o recebimento de diárias fraudulentas, sendo que para tanto, falsificou documentos e assinaturas. Foi cumprido mandado de busca e apreensão e vasto material de evidências foi encontrado no local. Também foi decretada a suspensão do exercício de função pública do investigado, conforme decisão do Juízo de Garantias da 6ª Região.

A reportagem de A Gazeta procurou a prefeitura para saber se o servidor foi afastado de sus funções, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto caso o Executivo municipal queira se manifestar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta