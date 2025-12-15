Suspeito de estuprar adolescentes e engravidar uma delas é preso no ES

Um jovem de 24 anos suspeito de atacar sexualmente adolescentes foi preso em Muniz Freire, Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (15). Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas tem 13 anos e engravidou após o estupro. "Ele adotava um comportamento predatório e recorrente, direcionado a vítimas adolescentes", afirmou o delegado Hélio Flávio Martins.

A investigação começou em dezembro e a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito e a Justiça expediu o mandado. O nome do bairro e do homem preso não foram divulgados para preservar a identidade das vítimas de abuso sexual. O processo segue em segredo de Justiça.