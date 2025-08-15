Foragido por tráfico de drogas é preso dentro da própria casa em Marataízes

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:26
Um homem que estava foragido foi preso nesta sexta-feira (15) no bairro Santa Rita, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Identificado como Carlos Bolívar Macedo, de 38 anos, ele era procurado por envolvimento com o tráfico de drogas na região e era procurado desde uma operação realizada pela Polícia Civil no dia 5 de agosto.
Após investigações sobre a rotina e endereço do suspeito, ele foi localizado dentro da própria casa. “Na data em que a Operação Trivium foi deflagrada tentamos prendê-lo nessa mesma residência, mas ele não estava. Hoje (sexta), com base nas informações levantadas, conseguimos cumprir o mandado de prisão”, afirmou o delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Polícia de Marataízes.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.
A reportagem tenta localizar a defesa do homem preso e o espaço segue aberto para um posicionamento.
