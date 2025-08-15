Sul do ES

Foragido por tráfico de drogas é preso dentro da própria casa em Marataízes

Carlos Bolívar Macedo, de 38 anos, foi localizado pela polícia nesta sexta (15), no endereço onde havia sido procurado anteriormente em uma operação no último dia 5

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:26

Carlos Bolívar Macedo, de 38 anos, estava foragido em Marataízes Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem que estava foragido foi preso nesta sexta-feira (15) no bairro Santa Rita, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Identificado como Carlos Bolívar Macedo, de 38 anos, ele era procurado por envolvimento com o tráfico de drogas na região e era procurado desde uma operação realizada pela Polícia Civil no dia 5 de agosto.

Após investigações sobre a rotina e endereço do suspeito, ele foi localizado dentro da própria casa. “Na data em que a Operação Trivium foi deflagrada tentamos prendê-lo nessa mesma residência, mas ele não estava. Hoje (sexta), com base nas informações levantadas, conseguimos cumprir o mandado de prisão”, afirmou o delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Polícia de Marataízes.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

A reportagem tenta localizar a defesa do homem preso e o espaço segue aberto para um posicionamento.

