Bairro Planalto Serrano

Suspeito é baleado na perna em confronto com a PM na Serra

Suspeito teria apontado a arma para policiais e foi atingido; a pistola encontrada com ele foi apreendida

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:57

Um homem foi baleado na madrugada deste sábado (16) durante um confronto com policiais militares na Rua Maranhão, no bairro Planalto Serrano, na Serra, área conhecida como ponto de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, os agentes ouviram disparos e, ao se deslocarem até a região, encontraram o suspeito armado. Ele teria apontado a pistola na direção dos militares, momento em que eles reagiram e atingiram a perna esquerda do homem. Ele não teve o nome divulgado.

Ainda segundo a PM, o suspeito caiu no chão e arremessou a arma, que estava municiada. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, sob escolta policial. A PM informou que moradores tentaram avançar contra os militares durante a ação, sendo necessário o uso de equipamentos não letais para dispersar o grupo. A pistola apreendida foi entregue à 3ª Delegacia Regional da Serra.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta