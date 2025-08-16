Home
>
Polícia
>
Suspeito é baleado na perna em confronto com a PM na Serra

Suspeito é baleado na perna em confronto com a PM na Serra

Suspeito teria apontado a arma para policiais e foi atingido; a pistola encontrada com ele foi apreendida

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:57

Um homem foi baleado na madrugada deste sábado (16) durante um confronto com policiais militares na Rua Maranhão, no bairro Planalto Serrano, na Serra, área conhecida como ponto de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, os agentes ouviram disparos e, ao se deslocarem até a região, encontraram o suspeito armado. Ele teria apontado a pistola na direção dos militares, momento em que eles reagiram e atingiram a perna esquerda do homem. Ele não teve o nome divulgado.

Recomendado para você

Suspeito teria apontado a arma para policiais e foi atingido; a pistola encontrada com ele foi apreendida

Suspeito é baleado na perna em confronto com a PM na Serra

Suspeitos foram detidos na Vila Rubim com os pertences da vítima; eles foram encaminhados para a delegacia

Dupla é presa 18 minutos depois de assaltar vigilante em Vitória

Uma das vítimas, o responsável pela empresa, contou para a Polícia Militar que o suspeito estava bastante agressivo e deu um chute na sua cabeça quando já estava deitado no chão

Vídeo mostra ação de assaltante em empresa em São Gabriel da Palha

Ainda segundo a PM, o suspeito caiu no chão e arremessou a arma, que estava municiada. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, sob escolta policial. A PM informou que moradores tentaram avançar contra os militares durante a ação, sendo necessário o uso de equipamentos não letais para dispersar o grupo. A pistola apreendida foi entregue à 3ª Delegacia Regional da Serra.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Homem é preso transportando 17 cabeças de gado furtadas no Caparaó

Homem é preso transportando 17 cabeças de gado furtadas no Caparaó

Imagem - Foragido por tráfico de drogas é preso dentro da própria casa em Marataízes

Foragido por tráfico de drogas é preso dentro da própria casa em Marataízes

Imagem - Domador de cavalos é condenado a 41 anos de prisão por morte de mulheres em Colatina

Domador de cavalos é condenado a 41 anos de prisão por morte de mulheres em Colatina

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

planalto serrano

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais