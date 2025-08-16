Homem é preso transportando 17 cabeças de gado furtadas no Caparaó

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 10:09
Um homem de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil pelo crime de furto de gado no distrito de Araraí, município de Alegre, na Região do Caparaó, na quinta-feira (14). O suspeito foi localizado com 17 cabeças de gado em um caminhão. O caso foi descoberto após informações recebidas sobre o furto de animais de uma propriedade local.
Os policiais contaram que montaram campana e abordaram um caminhão que retornava da região onde o furto teria ocorrido. Na cabine do veículo, a polícia encontrou o suspeito, que já tinha um mandado de prisão por outra investigação de furto de gado em Alegre. Além disso, a polícia informou que ele é suspeito de envolvimento em diversos furtos de animais neste ano na região sul do Espírito Santo.
Além do investigado, estavam no veículo o motorista, de 45 anos, e o proprietário do caminhão, de 41 anos. Aos policiais, eles informaram não ter conhecimento da origem ilegal dos animais. As investigações, de acordo com a Polícia Civil, indicam que eles não sabiam que se tratava de gado furtado.
O suspeito de 39 anos foi autuado em flagrante por furto de semovente (furto de animais no campo, bovinos ou equinos) e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.
