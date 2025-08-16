Crime

Homem é preso transportando 17 cabeças de gado furtadas no Caparaó

Segundo a Polícia Civil, suspeito já tinha um mandado de prisão por outra investigação de furto de gado em Alegre

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 10:09

Homem é preso por furto de gado no Caparaó Crédito: Polícia Civil

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil pelo crime de furto de gado no distrito de Araraí, município de Alegre, na Região do Caparaó, na quinta-feira (14). O suspeito foi localizado com 17 cabeças de gado em um caminhão. O caso foi descoberto após informações recebidas sobre o furto de animais de uma propriedade local.

Os policiais contaram que montaram campana e abordaram um caminhão que retornava da região onde o furto teria ocorrido. Na cabine do veículo, a polícia encontrou o suspeito, que já tinha um mandado de prisão por outra investigação de furto de gado em Alegre. Além disso, a polícia informou que ele é suspeito de envolvimento em diversos furtos de animais neste ano na região sul do Espírito Santo.

Além do investigado, estavam no veículo o motorista, de 45 anos, e o proprietário do caminhão, de 41 anos. Aos policiais, eles informaram não ter conhecimento da origem ilegal dos animais. As investigações, de acordo com a Polícia Civil, indicam que eles não sabiam que se tratava de gado furtado.

O suspeito de 39 anos foi autuado em flagrante por furto de semovente (furto de animais no campo, bovinos ou equinos) e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

