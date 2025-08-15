Crime em 2013

Domador de cavalos é condenado a 41 anos de prisão por morte de mulheres em Colatina

Ronaldo dos Santos é acusado de matar Simone, com quem mantinha um relacionamento, e Silvanete, amiga dela. As vítimas sumiram e foram encontradas dias depois enterradas em cova rasa

Ronaldo dos Santos irá ser julgado pelas mortes de Simone (destaque superior) e Silvanete, em Colatina, no ano de 2013 Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta / Montagem A Gazeta

Terminou na tarde desta sexta-feira (15) o Tribunal do Júri que julgou o domador de cavalos, Ronaldo dos Santos, indiciado pela Polícia Civil e acusado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) de matar a tiros e facadas Simone Pereira Silva, de 32 anos na época, e a amiga dela, Silvanete Rodrigues dos Santos, de 28 anos, em 2013, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O réu foi condenado a 41 anos e 3 meses de reclusão, sendo:

23 anos e 3 meses de reclusão pelo homicídio de Simone ;

de reclusão pelo homicídio de Simone 18 anos de reclusão pelo homicídio de Silvanete.

O julgamento, que foi remarcado diversas vezes ao longo do processo e finalizado nesta sexta-feira (15), onze anos após o crime.

Segundo o Ministério Público, as vítimas desapareceram no dia 12 de outubro de 2013, em Colatina, e os corpos foram encontrados cinco dias depois, em 17 de outubro, enterrados em uma cova rasa com sinais de crueldade, no Córrego Mucuco, zona rural do município.

Réu levou os investigadores ao local onde enterrou corpos das vítimas Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta

Conforme o MPES, o acusado surpreendeu as vítimas com disparos de arma de fogo e golpes de faca, motivado por ciúmes e desejo de vingança após um desentendimento relacionado ao fim do relacionamento com uma das mulheres. O duplo homicídio teria sido cometido com as qualificadoras de motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, além da ocultação dos cadáveres.

Arma que teria sido usada no crime foi apreendida na época Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta

"A denúncia foi recebida e, após a fase de instrução, o acusado foi pronunciado e será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A sessão está designada para esta quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 9 horas, no Fórum de Colatina", informou o MPES.

A edição de 19 de outubro de 2013 do então jornal impresso A Gazeta, destacou a prisão de Ronaldo dos Santos. O réu confessou o crime na época à polícia, e mostrou aos policiais o local onde havia enterrado os corpos da vítima, numa cova rasa, na fazenda em que morava, no Córrego Macuco.

As duas amigas foram vistas pela última vez na noite de sexta-feira, 11 de outubro de 2013, ao saírem de um clube em Colatina. Segundo a Polícia Civil, Simone e Silvanete seguiram de táxi até a casa de Ronaldo no dia seguinte, 12 de outubro. Simone desconfiava de uma traição por parte do companheiro.

Ao delegado responsável pelo caso, Ronaldo afirmou que houve uma discussão e alegou que as vítimas teriam pegado uma faca para ameaçá-lo, antes de serem mortas. A arma usada no crime, um revólver calibre 38, foi localizada em uma caixa de remédios, escondida em uma baia de cavalos na fazenda. Ronaldo já havia sido preso em maio de 2013 por violência doméstica contra a própria Simone. O casal vivia junto havia cerca de um ano. Ela deixou três filhos de um relacionamento anterior.

Edição do dia 19 de outubro de 2013 do então jornal impresso A Gazeta noticiou a prisão do réu pelo duplo homicídio Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta

