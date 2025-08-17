Home
>
Polícia
>
Homem é preso após ser flagrado agredindo mulher dentro de carro em Itapuã

Homem é preso após ser flagrado agredindo mulher dentro de carro em Itapuã

Moradores da região viram quando suspeito agrediu a vítima dentro do carro e gravaram a ação; Polícia teve acesso à filmagem e homem acabou preso em flagrante

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 13:09

Home é preso suspeito de agredir companheira dentro do carro em Itapoã, em Vila Velha.
Home foi preso suspeito de agredir companheira dentro do carro no bairro Itapuã, em Vila Velha. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um técnico em segurança do trabalho foi preso suspeito de agredir a companheira de 43 anos dentro de um carro, no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite de sábado (16). Conforme boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar, testemunhas contaram aos policiais que a vítima foi atingida no rosto e no peito, além de ser agredida verbalmente.

Recomendado para você

Moradores da região viram quando suspeito agrediu a vítima dentro do carro e gravaram a ação; Polícia teve acesso à filmagem e homem acabou preso em flagrante

Homem é preso após ser flagrado agredindo mulher dentro de carro em Itapuã

A Polícia Militar disse que quando abordou o homem, ele teria dito palavras desconexas e também tentado agredir os militares; caso ocorreu no sábado (16), no campus de Goiabeiras

Vídeo mostra homem agredindo aleatoriamente funcionária na Ufes em Vitória

Homem disse que reagiu e esfaqueou a vítima após levar dois tapas no rosto; ele foi autuado flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e levado para um presídio

Briga por dívida de R$ 40 termina com morte e prisão no Sul do ES

O crime aconteceu na Avenida São Paulo. A PM foi acionada e encontrou a mulher assustada, com ferimento na sobrancelha. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que ela não quis representar contra o suspeito, mas como moradores filmaram as agressões e entregaram aos policiais, o homem foi detido pela Polícia Militar. A Polícia Civil disse que ele foi preso em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado para o Centro de Triagem no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Adolescente é assassinado a tiros por garupa de moto em Cariacica

Adolescente é assassinado a tiros por garupa de moto em Cariacica

Imagem - Jovem morre em acidente na BR 101 a caminho da casa dos pais em Iconha

Jovem morre em acidente na BR 101 a caminho da casa dos pais em Iconha

Imagem - Suspeito de liderar facção é preso usando carro blindado em praia de Vila Velha

Suspeito de liderar facção é preso usando carro blindado em praia de Vila Velha

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais