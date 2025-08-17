Homem é preso após ser flagrado agredindo mulher dentro de carro em Itapuã

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 13:09
Um técnico em segurança do trabalho foi preso suspeito de agredir a companheira de 43 anos dentro de um carro, no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite de sábado (16). Conforme boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar, testemunhas contaram aos policiais que a vítima foi atingida no rosto e no peito, além de ser agredida verbalmente.
O crime aconteceu na Avenida São Paulo. A PM foi acionada e encontrou a mulher assustada, com ferimento na sobrancelha. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou que ela não quis representar contra o suspeito, mas como moradores filmaram as agressões e entregaram aos policiais, o homem foi detido pela Polícia Militar. A Polícia Civil disse que ele foi preso em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado para o Centro de Triagem no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
