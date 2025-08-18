Violência

Músico é preso suspeito de agredir a esposa dentro de casa em Viana

Vítima contou aos policiais que foi agredida com socos, e que em outra ocasião homem teria tentado enforcá-la; suspeito nega as acusações

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:51

4ª Delegacia Regional de Cariacica, para onde suspeito foi levado antes de ser encaminhado ao presídio Crédito: Ricardo Medeiros

Um músico de 39 anos foi preso, na tarde deste domingo (17), suspeito de agredir a esposa dentro da residência do casal, no bairro Ipanema, em Viana. Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a mulher de 29 anos contou aos militares que estava dormindo quando foi acordada pelo suspeito, que exigiu que ela saísse de casa. O nome do homem não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.

Consta no registro da PM que a mulher contou que, quando se recusou sair de casa, o marido passou a xingá-la e agredi-la com socos, além de mordê-la no pescoço. Ela afirmou que já vinha sendo agredida física e psicologicamente, e que o homem tentou enforcá-la em outra ocasião. Os policiais relataram no boletim de ocorrência que a vítima apresentava uma marca de mordida, compatível com o relato dela aos militares.

Suspeito negou o crime

A PM relatou ainda que ao contar sua versão à corporação, o músico negou que tenha cometido as agressões, alegando que está em processo de separação e a esposa não estaria aceitando o fim do relacionamento. O suspeito afirmou que a esposa é quem teria comportamento agressivo. Ele foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

A Polícia Civil informou que o músico de 39 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e injúria/difamação qualificada por ser cometida na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que o suspeito deu entrada na unidade prisional.

