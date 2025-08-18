Home
Live debate a importância e os desafios das medidas protetivas

O terceiro videocast do Todas Elas será transmitido nesta terça-feira (19), às 19h, no site de A Gazeta, no YouTube e nas redes socias

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:37

Com o tema “Lei Maria da Penha: a importância das medidas protetivas e como fazer elas serem respeitadas", o videocast "Ela Pod, Todas Podem" terá seu terceiro episódio nesta terça-feira (19), às 19 horas, para marcar uma das ações do Todas Elas, no Agosto Lilás. A transmissão vai abordar os desafios enfrentados por mulheres que têm medida protetiva e como é feito o acompanhamento desses casos pela Justiça.

O terceiro videocast do Todas Elas será transmitido nesta terça-feira (19), às 19h, no site de A Gazeta, no YouTube e nas redes socias

O videocast vai contar com a participação da juíza e coordenadora estadual de enfrentamento à violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Hermínia Azoury, e com a cofundadora do Papo de Quinta, Flávia Herkenhoff. O bate-papo terá a mediação da jornalista Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta e uma das idealizadoras do Todas Elas.

Durante todo o mês de agosto, o Todas Elas tem discutido a realidade enfrentada por mulheres vítimas de vulnerabilidade, trazendo ainda informações sobre as diferentes formas de se buscar ajuda para quebrar o ciclo da violência.

Terceiro episódio de videocast tem como tema "Lei Maria da Penha: a importância das medidas protetivas e como garanti-las" Crédito: Arte: Camilly Napoleão

Ela Pod, Todas Podem

1° Episódio -Quarta-feira (6/8)

Convidadas: Fernanda Prugner (defensora pública) e Jucileia (ativista).
2° Episódio - Segunda-feira (13/08)
Convidadas: Layla Freitas (presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB-ES) e Natizinha (locutora da Rádio Litoral).
3° Episódio -Terça-feira (19/08)
Convidadas: Hermínia Azoury (juíza) e Flávia Herkenhoff (co-fundadora do Papo de Quinta e empreendedora)
4° Episódio -Terça-feira (26/08)
Convidadas: Jacqueline Moraes (secretária de Estado) e Dani Carla (apresentadora).

