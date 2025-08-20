Decapitada pelo ex, Carolaynne sonhava mudar de cidade e voltar a trabalhar

Descrita pela família como uma jovem extremamente alegre, Carolaynne Ferreira Santos, de 23 anos, tinha um sonho simples: organizar a festa de um ano do filho caçula. O desejo, porém, foi interrompido de forma brutal. Uma semana depois de decidir se separar do ex-companheiro, pai do bebê de sete meses, a jovem foi encontrada decapitada e enterrada no quintal de casa do bairro Camata, em Pedro Canário, norte do Espírito Santo. O suspeito do assassinato foi preso após confessar o crime. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

Segundo a tia, Ozania Ferreira, Carolaynne havia planejado se mudar para Vitória, onde o pai mora, para recomeçar a vida com os dois filhos. “Ela dizia que só iria embora depois do aniversário do bebê. Esse era o sonho dela, fazer a festinha de um ano. Agora, a gente vai realizar esse sonho por ela”, contou.

Mãe de uma menina de 10 anos e do bebê de sete meses, fruto do relacionamento de três anos com o agressor, Carolaynne vivia uma rotina dedicada à maternidade. Sem trabalhar, cuidava em tempo integral do filho mais novo e planejava colocá-lo na creche assim que chegasse em Vitória, para ingressar novamente no mercado de trabalho.

A família relata que a jovem já havia tentado encerrar o relacionamento anteriormente, mas sempre cedia diante das promessas do companheiro. “Ela perdoava, sempre perdoava. Só que desta vez decidiu de verdade se separar, e ele não aceitou”, disse Ozania.

O comportamento alegre e a energia de Carolaynne eram marcas registradas, lembradas com carinho pelos familiares. “Ela era muito alegre, sorridente, até nas horas difíceis. Quando a gente estava triste, era ela quem animava. Vai fazer muita falta”, lamentou a tia.

Uma das memórias mais fortes de Ozania é o nascimento do sobrinho, há sete meses. Ela esteve ao lado da sobrinha no parto emergencial numa ambulância, a caminho de São Mateus. “Foi na BR, no meio da pista. Era a minha mão que ela apertava naquele momento. Vou guardar isso para sempre”, recorda.

Agora, a família busca forças para lidar com a dor e promete honrar os sonhos interrompidos de Carolaynne. “A gente vai se conformar com a perda e pedir a Deus que a receba em um bom lugar, porque ela era muito especial”, disse a tia.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais