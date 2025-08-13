Dinah Marinho Amorim, vitima de feminicídio encontrada morta na manhã da última segunda-feira (11).
Dinah Marinho Amorim, vitima de feminicídio encontrada morta na manhã da última segunda-feira (11). Crédito: Arte\A Gazeta

Morta pelo ex na frente do filho, Dinah sonhava em ser cantora

Encontrada morta a facadas dentro de casa, na presença do filho de 6 anos, jovem sonhava em gravar músicas e oferecer uma vida melhor para sua família

Vitória
Publicado em 13/08/2025 às 18h30

“Minha joia foi arrancada de mim!”. A frase, carregada de dor, é da mãe de Dinah Marinho Amorim, de 27 anos, assassinada a facadas dentro da própria casa, no bairro Vista da Serra I, na Serra, no último domingo (10). O crime foi presenciado pelo filho da vítima, de apenas 6 anos, que nunca havia passado uma noite longe da mãe.

O principal suspeito é o ex-companheiro da jovem, Diones Henrique de Souza Marinho, de 32 anos. Ele confessou o crime e, segundo familiares, já havia agredido Dinah em outras ocasiões. A relação entre os dois foi marcada por violência. De acordo com Tamires Dias, tia da vítima, eles chegaram a se casar e depois se separaram. A jovem até retomou o relacionamento por um tempo, mas decidiu colocar um ponto final e recomeçar sua vida ao lado do filho.

Descrita pelos parentes como uma mulher sonhadora, de sorriso fácil e jeito reservado, Dinah cresceu em um ambiente simples, mas cercada de afeto. Amava cantar louvores na igreja e tinha o sonho de gravar músicas para que sua voz fosse ouvida por muitas pessoas. Também desejava ser compositora, além de concluir os estudos e, no futuro, construir uma casa.

A família conta que ela trabalhava com carteira assinada e juntava dinheiro para ajudar a mãe, que tem uma filha pequena. “Ela queria muito oferecer uma vida melhor para o filho, para a mãe e irmã. Queria que seu filho tivesse oportunidades que ela não teve”, relatou a tia.

O filho presenciou a cena de violência que tirou a vida da mãe. Agora, familiares se unem para ampará-lo. “Estamos muito preocupados com ele. É uma criança confusa, que viu e sentiu tudo. O maior sonho dela era que ele fosse feliz com o básico: amor, cuidado e paz”, contou Tamires.

A tia relembra que Dinah não era de frequentar festas, preferia ficar com a família e participar de momentos simples, como almoços e comemorações. “Ela gostava de fazer bolos para aniversários, de estar junto, de sorrir com a gente. Era meiga, carinhosa e muito dedicada ao filho."

Entre as lembranças está um vídeo recente em que Dinah canta o louvor “Perdoa o meu coração”. Para a família, a música ganhou um significado ainda mais forte após a tragédia. “Por mais difícil que seja, queremos aprender com essa dor a perdoar, mas sem esquecer que é preciso alertar outras mulheres para não se calarem diante da violência”, afirmou a tia.

A morte da jovem deixa um vazio profundo na família, que reforça um alerta sobre a importância de denunciar casos de violência doméstica antes que eles terminem de forma trágica. “Não se submeta, não fique calada. É melhor enfrentar a dor da separação do que perder a vida”, disse a tia, emocionada.

Agora, além da saudade, os familiares carregam a missão de cuidar do filho da jovem e de preservar a memória de Dinah. “Queremos que ele cresça sabendo o quanto foi amado por ela e também de todos os sonhos dela”, completou Tamires.

A mãe da jovem relata não conseguir falar neste momento tão frágil. Mas se expressou por meio de um texto enviado à reportagem:

Mãe de Dinah Marinho Amorim

Relato da Eliana Custódio Marinho

Dinah era uma jovem mãe de 27 anos, com uma vida cheia de sonhos. Sempre com um sorriso no rosto, amava louvar a Deus e espalhar alegria. Sonhava não apenas em cantar para o Senhor, mas também em criar seus próprios hinos, para tocar corações com suas próprias palavras.

Era mãe de um menino de 6 anos, seu maior tesouro, e tudo o que ela queria era vê-lo crescer, ser feliz e viver rodeado de amor.

Dinah foi filha, mãe, irmã, sobrinha, amiga e, acima de tudo, uma serva de Deus. Seu coração era puro e de valor inestimável. 

Hoje, fica a saudade, mas também a certeza de que sua luz jamais se apagará. Nossa eterna NANA, nossa NANAZINHA, sempre lembrada com muito carinho, amor e respeito. 

