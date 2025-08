Falha na proteção

Cresce o descumprimento de medidas protetivas para mulheres no ES

Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ainda mostra que, no Estado, em 2024, quatro mulheres morreram enquanto tinham medida protetiva de urgência ativa

O Espírito Santo registrou um aumento de 15% no descumprimento de medidas protetivas de urgência para mulheres no contexto da Lei Maria da Penha em 2024. As medidas, voltadas para a proteção de mulheres em risco de violência física, sexual e patrimonial, por exemplo, foram descumpridas em 2.654 casos em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública , divulgado na quinta-feira (24). Em 2023, foram 2.294 descumprimentos.>

Ao todo, no ano passado, foram distribuídas 17.139 medidas protetivas às mulheres no Estado e, desse total, 13.063 foram concedidas. >

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados sobre medidas protetivas de urgência distribuídas referem-se ao número de processos judiciais da Classe 1268 (Medidas Protetivas de Urgência — Lei Maria da Penha), conforme as Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça. Já os dados de medidas concedidas correspondem ao número de medidas concedidas como principal em processos dessa mesma classe, incluindo concessão total, parcial e homologação de medida determinada por autoridade policial.

Segundo o anuário, o Espírito Santo é, proporcionalmente, o 14º Estado com maior crescimento no descumprimento das medidas. No Brasil, ao todo, 101.656 medidas protetivas de urgência foram descumpridas no ano passado. Número 10,8% maior do que o registrado em 2023: 87,6 mil. >