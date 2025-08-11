Violência

Mulher é encontrada morta dentro de casa com marcas de facadas na Serra

O corpo de Dinah Marinho Amorim, 27 anos, foi encontrado por uma amiga; filho da vítima, de seis anos, presenciou o crime e pediu ajuda ao ver a mãe ser agredida, mas não conseguiu

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:38

Dinah Amorim foi encontrada morta, na Serra, dentro de casa Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher de 27 anos - identificada como Dinah Marinho Amorim - foi encontrada morta a facadas dentro da própria casa em Vista da Serra I, na Serra, na manhã desta segunda-feira (11). O corpo acabou descoberto após uma amiga, a pedido da mãe da vítima, ir à casa dela verificar se a jovem estava na residência. Isso porque ela não respondia mensagens e não foi ao trabalho. Ao chegar no imóvel, a mulher encontrou o filho de seis anos de Dinah, que contou que a mãe estava morta dentro do imóvel.

Para a amiga conseguir entrar no local, o menino entregou a chave pela janela. A cena vista por quem a encontrou foi descrita como "desesperadora". Apesar da descoberta do crime ter sido nesta segunda, o pequeno contou aos parentes que viu um homem forte encapuzado golpeando a mãe na noite de domingo (10). A criança chegou a pedir socorro pela janela da casa por muito tempo, mas ao ficar cansado, foi dormir ao lado do corpo da mãe.

A família disse não saber quem pode ter cometido o crime. Dinah nunca reclamou de ameaças. A única vez que agiu de forma incomum foi no domingo (10) quando ligou para a mãe pedindo para morar com ela, pois não podia mais viver sozinha. Na ligação, ela não explicou por qual motivo estava fazendo a solicitação.

Frequentadora da Assembleia de Deus, a jovem era participativa nas atividades de igreja. Conhecida por ser amável, ela era a mais velha de quatro filhos e vivia pelo menino de seis anos. Uma irmã disse estar incrédula e que a mãe delas está inconsolável.

"Eu não acreditei, já que estava conversando com ela na noite anterior. As oito horas da noite, eu estava falando com ela. Ela era a última pessoa da família que eu pensaria que ia aconteceu algo assim", afirmou.

Dinah Marinho Amorim, 27 anos, morreu esfaqueada, na frente do filho dela de apenas seis anos Crédito: Arquivo pessoal

Já uma prima passou mal ao receber a notícia. Ao chegar na cena do crime não chegou a entrar, mas viu as marcas da janela sujas de sangue, que segundo ela, parecem ter sido feitas quando o criminoso fugiu.

Dinah era uma mulher amável, cantava lindamente na igreja, era querida, fazia de tudo pelo filho, não tinha briga com ninguém. Só queremos justiça. Eu não consigo acreditar até agora" X Prima de Dinah

Filho em choque

A familiares contaram que a criança está em estado de choque. Ele falou aos parentes que quando crescer quer fazer justiça pela mãe. Os relatos deixam os parentes mais entristecidos por saber que o menino vivenciou todo o crime

Ele até a perguntou por que o homem estaria agredindo a mãe dele e recebeu como resposta 'porque eu quero'. Ele fala que está de coração partido toda hora. Nem conseguiu chorar X Prima de Dinah

A irmã de Dinah contou que o sobrinho, por ser muito novo, não consegue recordar de forma concreta de alguns detalhes. A cada vez que questionam sobre quais eram a vestimenta, ele dá descrições diferentes. Agora, a família pede e clama por justiça para ter um pouco de paz.

"Não consigo para de pensar em tudo. Eu primeiro achei que tinha sido enforcada, mas quando cheguei, descobri que era facada. Eu só penso que ela sofreu. Queremos justiça", frisou a prima.

Polícia investiga

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", explicou.

A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

