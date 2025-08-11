Mulher é encontrada morta dentro de casa com marcas de facadas na Serra

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:38
Uma mulher de 27 anos - identificada como Dinah Marinho Amorim - foi encontrada morta a facadas dentro da própria casa em Vista da Serra I, na Serra, na manhã desta segunda-feira (11). O corpo acabou descoberto após uma amiga, a pedido da mãe da vítima, ir à casa dela verificar se a jovem estava na residência. Isso porque ela não respondia mensagens e não foi ao trabalho. Ao chegar no imóvel, a mulher encontrou o filho de seis anos de Dinah, que contou que a mãe estava morta dentro do imóvel.
Para a amiga conseguir entrar no local, o menino entregou a chave pela janela. A cena vista por quem a encontrou foi descrita como "desesperadora". Apesar da descoberta do crime ter sido nesta segunda, o pequeno contou aos parentes que viu um homem forte encapuzado golpeando a mãe na noite de domingo (10). A criança chegou a pedir socorro pela janela da casa por muito tempo, mas ao ficar cansado, foi dormir ao lado do corpo da mãe.
A família disse não saber quem pode ter cometido o crime. Dinah nunca reclamou de ameaças. A única vez que agiu de forma incomum foi no domingo (10) quando ligou para a mãe pedindo para morar com ela, pois não podia mais viver sozinha. Na ligação, ela não explicou por qual motivo estava fazendo a solicitação.
Frequentadora da Assembleia de Deus, a jovem era participativa nas atividades de igreja. Conhecida por ser amável, ela era a mais velha de quatro filhos e vivia pelo menino de seis anos. Uma irmã disse estar incrédula e que a mãe delas está inconsolável.
"Eu não acreditei, já que estava conversando com ela na noite anterior. As oito horas da noite, eu estava falando com ela. Ela era a última pessoa da família que eu pensaria que ia aconteceu algo assim", afirmou.
Já uma prima passou mal ao receber a notícia. Ao chegar na cena do crime não chegou a entrar, mas viu as marcas da janela sujas de sangue, que segundo ela, parecem ter sido feitas quando o criminoso fugiu.
A familiares contaram que a criança está em estado de choque. Ele falou aos parentes que quando crescer quer fazer justiça pela mãe. Os relatos deixam os parentes mais entristecidos por saber que o menino vivenciou todo o crime
A irmã de Dinah contou que o sobrinho, por ser muito novo, não consegue recordar de forma concreta de alguns detalhes. A cada vez que questionam sobre quais eram a vestimenta, ele dá descrições diferentes. Agora, a família pede e clama por justiça para ter um pouco de paz.
"Não consigo para de pensar em tudo. Eu primeiro achei que tinha sido enforcada, mas quando cheguei, descobri que era facada. Eu só penso que ela sofreu. Queremos justiça", frisou a prima.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", explicou.
A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
