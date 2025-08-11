Como insulfilm levou polícia ao mandante da morte de empresário no ES

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:20
A instalação de insulfilm em um veículo levou a Polícia Civil do Espírito Santo a descobrir cada um dos cinco réus e identificar quem era o mandante da morte do empresário Wallace Borges Lovato, assassinado em 9 de junho na frente da Globalsys, empresa da qual era dono, na Praia da Costa, em Vila Velha. Confira abaixo o passo a passo da investigação.
A função de cada um no crime
Bruno Valadares de Almeida – Mandante (Está preso)
Bruno Nunes da Silva – Intermediário e principal organizador da logística do crime (Está foragido)
Arthur Laudevino Candeias Luppi – Motorista (Está preso)
Arthur Nunes de Barros – Atirador (Está preso)
Eferson Ferreira Alves – Intermediário (Está preso)
Durante as investigações, surgiu a tese de que estariam ocorrendo fraudes tributárias na empresa de Wallace e que, por isso, a mando do empresário, o diretor-financeiro Bruno Valadares de Almeida, apontado como o mandante do crime, teria feito transferências de valores aos outros réus. Isso, no entanto, foi descartado pela polícia.
Daniel FortesChefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
A partir de agora, com o bloqueio dos bens dos cinco réus investigados pela morte de empresário, a Polícia Civil começou a segunda fase do processo investigativo voltado à recuperação dos bens desviados das empresas de Wallace.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o